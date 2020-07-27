今早閉館 成都美總領館變打卡熱點

美國駐成都總領事館昨日在做清理工作，除了頻繁出入的公務及貨車，中國環球電視網（CGTN）昨下午從航拍發現，領館向外運出至少40個黑色大垃圾袋，其中一個已經裂開的垃圾袋內似乎裝有碎紙片。

男子唱《大中國》 阻交通被勸離

領館外的「領事館路」近日變成打卡熱點。除了當地居民攜家帶口前往拍照留念，還有專程而來的外地人，為「見證」中美40年間「發生過的重大事件」。有男子在現場拍攝影片並高唱《大中國》時，疑因影響交通而被警方勸離。

前美領夫人被翻舊帳

網民斥納粹類比「陰陽怪氣」

內地民眾欲見證美領館關閉的熱情高漲，前美國駐成都總領事林杰偉（Jim Mullinax）出生於台灣的夫人莊祖宜一些微博言論，亦隨之招致關注及數千計的批評。在發布於本月1日的一則帖文中，莊祖宜講述她與家人在2月初因新冠疫情在美國政府要求下撤離成都的情况，寫到她曾「試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣，然後甩甩頭不想太情緒化，告訴自己我很快就會回來」。

有網民指其中「猶太人躲納粹」的類比「陰陽怪氣」；有人則攻擊莊及丈夫，斥他們為刺探新疆西藏情報的間諜，「趕緊滾蛋」。還有人起底莊是「雙面人」的另一「罪狀」，曾在facebook稱自己有內地朋友透過文學、音樂等各種方式為支持香港民主運動、新疆、西藏議題等發聲。

（中美角力）