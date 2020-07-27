官媒：48國學者發聲明「拒絕新冷戰」 籲美摒棄冷戰思維 支持對話

環球網報道，有來自中國、美國、英國、印度、俄羅斯、加拿大、委內瑞拉和巴西等國的17名知名學者和活動人士受邀在會上發言，會議在視像會議軟件Zoom、facebook和Youtube同步直播，據報有50多個國家和地區的網民收看直播。

會前公布的共同聲明表示，「任何形式的新冷戰都將完全違背人類的利益。」聲明稱，美國政府針對中國的言行愈來愈激進，這對世界和平構成威脅，是人類應對氣候變化、控制疫情、反抗種族歧視等極為嚴重的共同問題，以及是經濟發展的障礙；呼籲美國摒棄冷戰思維，並表示支持中美在相互對話的基礎上建立關係，並致力於人類團結。

羅思義：對中發動戰爭威脅是災難

會議發起人之一、前英國倫敦商業與政策署長、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員羅思義（John Ross）提到，在過去的幾十年，美國是唯一一個公開發動大規模侵略戰爭的國家，給全世界帶來災難，且美國是在聯合國協議框架之外實施單方面制裁，擾亂國際秩序。對中國發動戰爭的威脅將是一場難以想像的災難。

中國學者：不想以新冷戰回擊美國

發言嘉賓中唯一一名中國學者、中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文認為，未來三個月，在美國大選前，是中美關係的高危期。美國總統特朗普政府為了贏得選舉，什麼事情都能做得出。若發生新冷戰，將是中美關係、人類以及世界的災難。「幸運的是，中國並沒有像1947年蘇聯那樣被鐵幕演說激怒，不想以一場新冷戰的方式尋求回擊美國。」

美國知名智庫「美國外交關係協會」（Council on Foreign Relations）主席哈斯（Richard Haass）26日在《華盛頓郵報》發表評論文章，駁斥美國國務卿蓬佩奧日前提出要「改變中國」的演說，稱蓬佩奧對中國和美國外交政策一無所知。

哈斯批改變中共論無外交手腕

蓬佩奧24日在美國前總統尼克遜圖書館發表題為「共產主義中國及自由世界之未來」演說，宣布尼克遜時代以來對華「接觸政策」失敗，倡議建立國際聯盟來「改變中共」。 哈斯批評稱蓬佩奧不僅毫無外交手腕，且歪曲了歷史。他表示，尼克遜時期所制定政策的目的是利用中國制衡蘇聯，並塑造中國的外交政策，而不是影響其內部性質。最重要的是，他們的政策基本成功，令蘇聯解體，而美國贏得冷戰。

哈斯認為，蓬佩奧正試圖讓美國走上一條注定失敗的道路，而「我們沒有能力決定中國的未來，更不用說改變它……所有涉及中國的事情，都應由中國人民和他們的領導人來決定」，稱美國能做的，以及應該嘗試做的是「影響中國的選擇」。

（綜合報道）

（中美角力）

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