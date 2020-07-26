加法院公開部分證據 美文件被質疑「遺漏」關鍵信息 官媒轟「構陷」孟晚舟 滙豐否認

《人民日報》稱孟沒向滙豐隱瞞華為星通關係

《人民日報》在〈孟晚舟案證據公開！滙豐銀行構陷，美國一手炮製〉一文指出，美國向加法院提交的「案件紀錄」稱，孟晚舟對滙豐「隱瞞」華為與香港星通技術有限公司的關係，「誤導」滙豐繼續向華為提供服務，孟晚舟對滙豐構成「欺詐」。報道稱，2013年8月，「出於尊重」，孟晚舟與滙豐高層會面，陳述華為在伊朗的業務情况，所展示的PPT（投影片），「用大量篇幅介紹了華為和香港星通在伊朗的客戶、產品、合規要求、合規制度」。指出孟晚舟交給滙豐的這份PPT文件，是此案唯一關鍵證據，「孟晚舟沒有隱瞞，也不存在誤導」。

對於美國司法部稱，由於孟晚舟的隱瞞，令使用美國銀行結算的滙豐可能因此承擔一筆9億美元貸款無法償還的風險，報道稱該筆貸款只是滙豐和華為間用於談判的提案。最終是滙豐作為牽頭銀行之一，只提供8000萬美元，由26家銀行組成的銀團共同向華為提供總額16億美元的授信。華為最終沒有提款，反而向滙豐支付了管理費。

指滙豐以舉證孟晚舟換美赦免洗錢罪

報道還列數了滙豐「構陷」的手法，稱從2012年起，「一步一步設置陷阱，目標鎖定孟晚舟」，包括在路透社報道稱華為通過香港星通在伊朗從事違反美國制裁令的業務後，滙豐頻頻邀約華為高層赴港溝通，指定要見孟晚舟，會面時沒留下任何「書面痕迹」，地點是香港四季酒店附近一家牛排館，而非公司會議室，「不合常理」。

滙豐因為被美國司法部指控反洗錢不力，在2012年12月與美國達成「延後起訴協議」，支付19.21億美元的罰款，並接受5年監管期。《人民日報》的報道指滙豐針對孟晚舟的目的，是要「隱藏着巨大的利益交換：滙豐充當受害人舉證孟晚舟，以此換取美國的赦免，逃脫美國司法部對滙豐洗錢重罪的刑事指控」。報道指滙豐到2016年偷偷啟動對華為的調查，直到2017年8月終止與華為合作。資料顯示，美國至2017年底以滙豐已充分滿足監管機構要求為理由，撤銷對滙豐的延遞起訴。而2018年12月孟晚舟在加拿大被捕。

央廣網也質疑，如果滙豐是受害者，應當起訴華為和孟晚舟，而美國應追究滙豐違規使用美國銀行結算系統的責任。但現實是美國放過滙豐，把矛頭對準華為和孟晚舟。

滙豐：僅向美提供事實 沒參與調查決定

對於官媒的報道，「滙豐中國企業」昨在微博稱，滙豐沒參與美國司法部對華為展開調查的決定，更沒介入逮捕孟晚舟或起訴華為的決定。「滙豐對華為沒有任何惡意，也沒有『構陷』華為」。向美國司法部提供材料是應官方正式要求；在回應美國司法部信息要求時，也僅是提供事實，沒有「編造」證據或者「隱瞞」事實，也不會歪曲事實或為自身利益傷害客戶。

滙豐強調從未「設置陷阱誘捕華為」。在關注到2012年12月和2013年1月媒體關於華為與星通關係的負面報道後，滙豐向華為進行例行詢問屬正常流程。「我們絕不會為了自身利益而歪曲事實或蓄意傷害他人利益。」