駐京周記：北京最老字號烤鴨店減價難促銷

過度擴充 生意不如名聲

北京烤鴨派系繁雜，從製作工藝和流派上講，大致有便宜坊的燜爐鴨子和全聚德的掛爐鴨子兩類。但從傳承上講，掛爐鴨子是由燜爐鴨子改進而來。由於兩類鴨子都有北京印記，也都有百多年歷史，每每到京的外地遊客，只要有機會都會嘗嘗。

但是對於長居北京的人士而言，便宜坊或全聚德均是買鴨下貨（製作烤鴨剩下的鴨翼、鴨頸、鴨腳、鴨頭）的選擇，若吃烤鴨，更多北京人會選擇「大鴨梨」、「金百萬」或者「四季民福」，前兩者價格較全聚德低，後者就在故宮筒子河邊，更能體味京城文化。至於三里屯的一些酒店內的烤鴨，則注重現場烤製，成為一些商務人士的選擇。

由於面臨諸多競爭，全聚德的生意並不如名聲那樣光鮮亮麗。北京收藏家馬未都曾講述自己在全聚德的經歷，稱侍應會對老主顧「做主」點菜，這在北京或者北方餐飲文化中，顯得彼此親近，但對於不熟北京的遊客特別是年輕群體而言，往往很難接受。

全聚德日前公布半年業績預告顯示，將虧蝕1.38億元至1.52億元人民幣左右。這是自2007年上市以來，業績最慘淡的時候。剔除受疫情影響，其實全聚德面臨的情况，與天津狗不理包子頗為相似。兩者都有百多年口碑，也有資本的深度介入，加盟店開得成行成市，同時近年又逐漸被民眾嫌棄。

電影《泰囧》中有段對白，做葱油餅的王寶強生意好，經商出身的徐崢想買下王寶強的秘方，並靠開加盟店增加收益，但王寶強稱秘方就是必須他親手製作。全聚德也是如此，如果只是過度擴充，製作逐漸被機械取代，必將失去原來的味道；如此喪失靈魂的「美食」，還能稱為美食嗎？

明報記者 鄭海龍