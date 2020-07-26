稱爆疫前不知新冠病毒 石正麗：特朗普欠我們一個道歉

稱毒源很可能是蝙蝠

《科學》報道，長期研究蝙蝠冠狀病毒的石正麗，15日透過電郵回答該雜誌兩個月前提出的18條問題，後又回覆兩條補充問題。對於病毒源頭，她稱很可能起源於蝙蝠，可能已在一個或多個中間宿主發生進化，適應人類，最終在人類間傳播。石正麗指出，其團隊在湖北追蹤蝙蝠病毒多年，並未發現與新冠病毒密切相關的冠狀病毒，認為新冠病毒從蝙蝠到人類的跨物種傳播並非發生在武漢或湖北，她又否認「零號病人」在雲南普洱市墨江縣通關鎮的蝙蝠洞附近礦區感染。

談及出現多個早期個案的武漢華南海鮮市場，石正麗說，在街市中的閘門把手、地面、污水等環境樣品中檢測到新冠病毒，而在冷凍動物樣品及湖北其他地方養殖場動物樣本未檢測到病毒。

針對特朗普的指控，石正麗表示，去年12月30日首次收到新冠病毒的臨牀樣本，當時稱為「病因不明的肺炎樣本」，後與國內其他機構進行快速、平行的研究，鑑定出病原體，此前從未接觸或研究過這種病毒，也不知其存在。她強調，世界各地的科學家壓倒性地得出結論，新冠病毒是自然產生，而非來自任何機構，特朗普的說法完全違背事實，「危害和影響了我們的學術工作和個人生活，他欠我們一個道歉」。

稱實驗室沒泄漏人員感染

石還指出，截至目前，其實驗室未發生病原體泄漏或人員感染事故，研究所所有員工和學生都是「零感染」，疫情爆發後也未接指示消滅所有病毒，並根據「日常學術交流和討論」排除武漢其他實驗室或疾控中心意外泄露病毒的可能。被問到有否進行或參與冠狀病毒增強功能（gain-of-function）實驗，石正麗答沒有。