休斯敦中領館關閉 美方破門進入 北京指財產不得侵犯 提嚴正交涉

當地時間24日下午，中國駐休斯敦總領事館降下中國國旗，摘下中國國徽，並鎖上大門。路透社報道，中方人員離開後，一群相信是美方人員到場，強行打開領館的後門。人員進入館內後，兩名美國國務院外交安全局人員到達，守在門外。美聯社稱，下午關閉領館的期限一到，數輛掛有外交車牌的客貨車離開現場。另有約100名反中共示威者於館外示威，高舉美國國旗、「新中國聯邦」旗並叫喊反中共口號。

總領事：感美人民好品質 交流服務不會停

中國外交部發言人汪文斌昨日表示，中方對美方行徑表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。中方將就此作出正當和必要反應。他強調，中國駐休斯敦總領館館舍是外交領事館舍，也是中國的國家財產，根據公約，美方不得以任何方式侵犯。

中國駐休斯敦總領館當日下午發表總領事蔡偉致美南地區各界朋友的公開信。蔡偉在信中說，他在工作中感受到美南地區人民熱情友好、勤勞質樸、不畏艱險、開拓進取的品質，這些美好品質和中國人民息息相通。中國政府與美南地區的雙邊交流不會停歇，對僑胞的服務不會停止。中國駐美國使館會就此作出妥善安排。「中美人民友誼不會中斷，中美友好合作的光明前景是任何人都不能阻擋的。」

駐美大使館：暫代總領館原有工作

中國駐美大使館昨發表聲明，稱考慮到美國南部各州與中國繼續開展交流合作的願望和需求，為解決美方無理行徑給美南各州與中國交往造成的實際困難，中國駐美使館將暫時代管駐休斯敦總領館原承擔的工作，一如既往地竭誠為領區各界人士提供各項服務。

中國駐紐約總領館發言人亦就事件發表演說，表示中國駐美外交機構各領區有很多中美友好故事，疫情期間中美人民互幫互助，美方在發展對華關係時必須順應主流民意，而不是被少數人的政治偏執所裹挾。

美官員指領館間諜活動 涉新冠疫苗研究

不過，據路透社報道，美國國務院一名高級官員在簡報會上再指摘休斯敦領事館進行間諜活動，並將之與中國對新冠疫苗的研究聯繫到一起。這名官員表示，中國一直明確表示計劃成為第一個向市場推出新冠疫苗的國家，而領館和休斯敦的醫療資源存在聯繫。

報道稱，該中國領館所在的德州，是美國國家重點傳染病研究所的實驗室所在地。該實驗室研究人員一直進行新冠疫苗研究。美國司法部一名高級官員稱，所有國家的領事館都是外國情報機構的行動基地，而中國駐休斯敦總領館進行的活動超出可接受範圍。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）上周五重申，關閉中國駐休斯敦總領事館是為了保護美國知識產權與個人信息。她指控中方傾全力竊取美國技術與知識產權，敦促停止做法，亦不要採取以牙還牙的報復手段。

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