北京聞風：BNO再「畫餅」 內地專家：或啟釋法程序 ／文：鍾鳴九

英國內政大臣彭黛玲近日稱，英方將從2021年1月起，正式對約300萬BNO港人開放入境英國簽證申請，以落實英方此前宣稱的「開通一條通往英國公民的途徑」。據英內政部數據，截止今年4月，共有35.7萬本BNO護照流通，而英方預計將再向290多萬港人發放這種「殖民時期護照」。

肥彭曾籲予居權 陳佐洱批狼外婆「畫餅」

早在1995年9月，時任港督彭定康就呼籲英國給予300萬持BNO或BDTC（英國屬土公民護照）的香港人居英權，時任中英聯合聯絡小組中方代表陳佐洱當即批其為「狼外婆送出的一張『畫餅』」。陳佐洱指出，中英兩國政府早在1984年簽署聯合聲明時，就在附件中設有一項「雙方交換」的備忘錄，當中寫明「考慮到香港的歷史背景和現實情況，中華人民共和國政府主管部門自一九九七年七月一日起，允許原被稱為『英國屬土公民』的香港中國公民使用有聯合王國政府簽發的旅行證件去其他國家和地區旅行。上述中國公民在香港特別行政區和中華人民共和國其他地區不得因其持有上述英國旅行證件而享受英國的領事保護的權力」。

專家：四口家6年需500萬 如天價換身分

內地資深港澳研究專家對筆者表示，英方當年承諾不給予持BNO護照的香港中國公民居英權，此時又特設「香港BNO簽證」，使持有者或可分兩次各在英逗留30個月，或一次逗留5年，之後更可申請永居及英國公民身分，不僅公然違背自身承諾，也無異於再一次「畫餅」。有媒體算過一筆帳，一家四口在英每年基本生活開支最少要80多萬港元，住6年就要近500萬港元，可謂「天價」換英國公民身分。

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍指出，如今英方要增加BNO的權利內涵，將其轉變為公民護照，甚至要範圍擴大至1997年後出生的年輕人，既違背中英聯合聲明，也直接干預中國香港事務，是對中國國家利益的侵犯。他認為，涉及香港居民的國籍問題屬於國家主權範圍內的事務，若英國執意推行BNO實施細則，則全國人大常委會有必要啟動相關釋法程序，將已列入基本法附件三的國籍法中單一國籍原則貫徹到底，全面抵制和阻斷BNO。

文：鍾鳴九