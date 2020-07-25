俄駐華大使：習近平普京年內互訪 與美交惡 習巡車企囑「核心技術自己掌握」

傑尼索夫（Andrey Ivanovich Denisov）周四（23日）在瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club），出席後疫情時代中俄經濟戰略協作辯論會時表示，習近平保留在2020年下半年訪俄計劃。俄羅斯衛星網引述傑尼索夫稱，「今年下半年政治議程的主要事項仍然在我們的工作安排內，包括俄羅斯總統普京正式訪華，以及中國國家主席習近平出席在俄羅斯舉行的上海合作組織和金磚國家峰會」。原定今年7月舉行的上合組織和金磚國家峰會因新冠疫情推遲到秋季舉行。

早在今年2月，傑尼索夫受訪時曾表示，普京與習近平2020年計劃舉行3次會晤，其中在俄羅斯安排兩次，中國一次。他說的習近平其中一次訪俄是參加衛國戰爭勝利75周年慶典活動；活動原計劃在5月9日舉行，後推遲至6月24日，但習近平並沒有出席這次的活動。

中俄執政黨對話共識：互相支持

中俄關係近年趨緊密。中俄執政黨對話機制第八次會議周四以視像會議舉行。新華社昨報道，會議達成《中俄執政黨對話機制第八次會議共識》，共識強調雙方堅定互相支持走符合本國國情的發展道路，反對將疫情政治化、抹黑等行徑。

習:國際汽車製造業競爭 危中有機

周四下午，習近平到吉林省長春市考察，在中國一汽集團研發總院實驗室了解企業技術研發情况，新華視點引述習近平說，現在國際上汽車製造業競爭很激烈，信息化、智能化等趨勢不斷發展，對我們來講有危有機，危中有機。習近平表示，「一定要把關鍵核心技術掌握在自己手裏」。2018年9月，美國對中國產品加徵2000億美元巨額關稅實施後，習近平曾到黑龍江齊齊哈爾考察中國一重集團，當時習近平說，國際上，先進技術、關鍵技術愈來愈難以獲得，「逼着我們走自力更生的道路，這不是壞事。中國最終還是要靠自己」。

特朗普：今貿協對我意義小很多

雖然中美關係緊張，但中國仍在履行一月達成的貿易協議，路透社引述美國農業部周四稱，截至7月16日當周，中國訂購美國粟米196.7萬噸，為有紀錄以來最大單周粟米購買量。美農業部每周報告還顯示，美對華大豆銷量升至169.6萬噸，為2019年3月以來最高水平。不過，彭博社報道，美國特朗普周四晚在白宮疫病簡報會再次抱怨當初美國必須封鎖經濟，實施防疫封鎖以抵禦新冠病毒，特朗普說：「與我當初達成貿易協議時相比，這份貿易協議對我現在的意義小了很多。」

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