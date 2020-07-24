大連再現本土個案 官方籲市民勿離城

中新社報道，日前爆發新一輪疫情的新疆18宗新增個案均在烏魯木齊市，前日另有24宗新增無症狀感染者。大連政府新聞辦昨日召開發布會，大連市政府副秘書長羅衛星指出，前日確診1宗本地個案後，在對其密切接觸者進行流行病調查排查過程中，又發現了兩宗確診個案和12名無症狀感染者。

海產加工公司員工染疫

羅衛星表示，昨起對大連灣地區16萬人、金普新區馬橋子街道工業團地社區2萬人、西崗區工人村社區近1萬人作核酸檢測，並對所有可能流動傳播疫情的區域作拉網式全覆蓋核酸檢測；對企業周邊實行全面管控並進行大範圍核酸檢測和消菌殺毒。大連市本輪第一個確診患者，是一間進口水產品加工公司員工。大連市衛健委副主任趙連表示，已對相關海產品加工企業廠區、冷庫及18家直營門店作封停處理。

大連市政府新聞辦官方微博昨刊文稱，為了更好地控制疫情，敬請廣大市民做到以下幾點：一是近期如無必要不要離連；二是盡量減少非必要的聚集性活動；三是管控區域的居民要嚴格遵守有關防控要求，做到「戴口罩、勤洗手、少聚集」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）