首次火星探測 天問一號啟航 明年2月抵近火星 肩負「環繞着陸巡視」3任務

目標研究地質構造土壤特徵

綜合央視新聞等官媒報道，「天問一號」探測器由環繞器、着陸器、巡視器（火星車）3個部分組成，重量約5噸，將一步完成「環繞、着陸、巡視」火星3大任務。此次探測的主要目標，是對火星形貌與地質構造特徵、表面土壤特徵與水冰分佈、表面物質組成、大氣電離層及表面氣候與環境特徵、火星物理場與內部結構等進行研究。

按照計劃，「天問一號」將在地火轉移軌道飛行約7個月後，於明年2月中下旬到達火星附近，在近火點通過制動「煞車」實現火星捕獲，進入環火軌道，着陸巡視器預計於明年4月23日在火星表面軟着陸，其後將釋放火星車，開展巡視科學探測。

4月23日軟着陸 火星上運行90日

高1.85米、重約240公斤的火星車搭載了包括地形相機、多光譜相機、次表層探測雷達、表面成分探測儀、表面磁場探測儀、氣象測量儀等有效載荷，將以太陽能作為能源，預計將在火星上運行至少90天。環繞器也將繼續在環火軌道運行大約一火星年（約 23 個月）。若此過程成功，中國將成為繼美國之後，世界上第二個火星車安全着陸和巡視探測的國家。

據國家航天局介紹，此次火星探測任務於2016年1月經中共中央、國務院批准立項，由國家航天局組織實施，執行單位包括中國航天科技集團所屬中國運載火箭技術研究院、中國空間技術研究院等單位。包括港澳地區學校在內的全國多地研究機構也參與研製，並與歐洲航天局、法國、奧地利、阿根廷等國家和組織開展多項合作。其中，香港理工大學參與研製搭載於火星探測系統上的關鍵儀器「落火狀態監視相機」（詳刊A11）。

此前，中國曾在2011年從哈薩克的拜科努爾航天中心，發射與俄羅斯合作開發的火星探測器「螢火一號」，但當時因俄方衛星未能按計劃變軌，導致「螢火一號」於2012年1月墜毁於太平洋。