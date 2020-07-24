路透社：法國停續華為5G設備牌照

路透社引述3名知情人士指出，法國當局已告知計劃購買華為5G設備的電訊營運商，設備牌照到期後，將無法更新，此舉實際上是將華為設備逐步排除出移動網絡。

目前牌照期限為3至8年

法國國家網絡安全局（ANSSI）本月表示，將允許營運商使用包括華為在內的設備，目前的牌照期限為3至8年，但同時稱正在敦促目前沒有使用華為設備的電訊公司不要換成華為產品。

每個營運商都必須申請數十個設備牌照，才能覆蓋全國不同地區。消息人士透露，ANSSI已經告知營運商針對大城市的大多數牌照決定，華為的大部分授權期限為3至5年，而歐洲競爭對手愛立信或諾基亞大多獲得8年授權。

投資回報需8年 電訊商增風險

消息人士指出，鑑於牌照的時間很短，這些限制實際上相當於在2028年前將華為設備從法國的5G網絡中逐步移除，法國營運商在某些情况下仍可能設法為華為獲得8年授權，但即使這樣也意味着最終要拆除所有華為設備。其中一名消息人士表示，電訊營運商很難承擔投資華為設備的風險，因為像5G這樣的新移動技術至少需要8年時間才能帶來投資回報，「3年的期限就相當於禁用」。

ANSSI和華為均拒絕置評。負責監管5G設備牌照的法國總理辦公室發言人表示，ANSSI正在法律框架內與營運商合作，並補充稱，目前發放的任何牌照都不會影響未來它們是會被更新還是被吊銷。