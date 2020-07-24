美揚言再關華領館 中方稱反制 駐休斯敦總領事：燒毁文件屬正常操作

康韋：特朗普不滿華對疫情處理

路透社報道，特朗普周三（22日）在白宮舉行新冠病毒簡報會時稱，關閉更多中方使領館的「可能性一直存在（always possible）」。他說，大家都看到美國下令關閉中國駐休斯敦總領事館後，中方人員在館內放火，「我猜是燒毁文件或紙張，我想知道是怎麼回事」。同天，白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）被問及事件所傳遞的信息時表示，特朗普就中國處理新冠病毒疫情一事仍感不滿，稱中國未就病毒提供足夠資料和缺乏透明度，導致病毒向美國及全球各地擴散。

美對華政策 蓬佩奧今發表演說

美國國務卿蓬佩奧將於本港時間今晨4時40分，在加州尼克遜總統圖書館，就美國對華政策發表題為「共產黨中國與自由世界的未來」的演說。外界普遍認為，蓬佩奧將宣布重塑對華政策，展示特朗普政府對華強硬升級。蓬佩奧周三（22日）訪問丹麥期間，在當地舉行的記者會上未直接回應事件，惟強調中國偷走美國的知識產權，令美國人民損失幾十萬個職位。美國之音引述蓬佩奧稱，美國下令關閉中國駐休斯敦總領事館，是因為北京盜竊美國知識產權這問題仍然存在。

中國駐美大使館昨日就事件發表聲明，指單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠多於中方，告誡美方「不要搬起石頭砸自己的腳」。駐休斯敦總領事館總​​領事蔡偉周三（22日）接受美國廣播公司（ABC）13台及《國際聚焦》雜誌聯合採訪，回應美方指控：「謊話即使重複一千遍，也成不了事實，到頭來必將害人害己，還是趁早收起這套把戲吧。」ABC引述蔡偉受訪時說，許多國家的外交官在離開外國崗位前，都會先焚毁其內部文件，稱這是「標準作業」。

華使館告誡美方「勿搬石頭砸腳」

中國外交部發言人汪文斌昨在記者會上表示，美方要求關閉總領館嚴重破壞中美關係，這是在拆中美兩國人民友好的橋樑。

路透社早前引述消息人士報道，中國正考慮關閉美國駐武漢總領事館，《南華早報》則引述消息稱考慮關閉的是美國駐成都總領事館。對此，汪文斌昨稱，針對美方的無理行徑，中方必將採取必要的措施，維護自身的正當權益。《環球時報》22日在Twitter發起民調，徵詢網民最希望中國關閉哪個美國駐華總領館，66%的人選擇美國駐港澳總領事館。

明報記者

（中美角力）

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