台北：交流比斷流好 上海：難阻心連心

綜合台媒報道，開幕儀式首先由柯文哲和龔正先後上台致辭，接着由台北市副市長黃珊珊代表台北市做主題演講，結束後再由上海市副市長宗明演講。

柯文哲致辭表示，自己對兩岸關係的立場都是一致的；處理兩岸事務的態度就是「務實」，從2015年首次參加雙城論壇到現在都沒有改變，「到今天，我還是認為兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好」。

柯文哲重申，「五個互相」原則，即「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、 互相諒解」。他稱雖然兩岸之間仍有僵局，也各有堅持，但應透過溝通與對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸的和平發展。

上海市長龔正致辭時指出，疫情可以阻礙我們面對面，不能阻礙我們兩岸同胞心連心，「讓我們秉持兩岸一家親，以此次論壇為契機，凝聚更多共識，加強交流合作，為兩座城市共贏發展提供強大動力，為兩岸關係和平發展做出更大貢獻」。