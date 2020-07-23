美起訴兩中國黑客 北京批評「賊喊捉賊」

涉竊疫苗機密異見者資料

根據《華爾街日報》報道及美司法部公布的起訴書，34歲的李嘯宇（Li Xiaoyu，音譯）和33歲的董家志（Dong Jiazhi，音譯）面臨11項指控。兩人被指在長達10多年間，為獲取私利或聽命於中國政府，侵入遍及美國、澳洲、比利時、德國、日本、英國等多國的數百家公司、政府及非政府機構、個人的電腦系統，竊取機密資料，涉及行業包括高科技製造業、醫療保健、商業、國防等，造成「數以億計美元」的損失。

攻擊目標還包括中國的異見人士，起訴書稱，兩人曾向國安部報告多人的郵箱及密碼，包括香港社區組織者、西安一家基督教教堂的牧師和「六四」天安門抗議者。最近，兩人試圖入侵至少4家研究新冠疫苗、檢測技術及治療藥物的美國企業。

中國外交部發言人汪文斌昨天表示，中國政府是網絡安全的堅定維護者，一貫堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊和網絡犯罪，要求美方立即停止在網絡安全問題上對中方的誣衊抹黑。

汪文斌說，有美國媒體日前披露，美國黑客正根據政府授權擴大網絡竊密行動的範圍，以往「棱鏡門」等系列事件也證明，美國一直在全球範圍內進行網絡竊密，現無端指摘他國，是「典型的賊喊捉賊」。

而據路透社報道，在白宮21日的疫情簡報會上，被問及會否與中國在研發新冠疫苗上合作，美國總統特朗普作出肯定的回答，稱「願意與任何能帶給我們好結果的人合作」。