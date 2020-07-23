標籤張堅庭「港獨」 內地網民籲杯葛電影 不滿封關要求 「想靜靜掙錢不可能」

張堅庭廣州茶餐廳早前遭抵制

電影《我想靜靜》是由北京十品影業與網絡科技有限公司聯合出品，主演是台灣歌手王心凌、內地藝人譚佑銘及香港藝人楊玉梅等，導演是張堅庭。去年，由於在反修例運動中，張堅庭一些言論被內地網民認為具有港獨傾向，其在廣州開設的「表哥茶餐廳」遭抵制，餐廳將招牌中「表哥」兩字拆去變成「香港茶餐廳」後，網民依然抵制。

內地媒體觀察者網報道，內地電影院復工後，有網民發現安排於8月7日上映的電影《我想靜靜》，導演是去年被內地網民抵制的張堅庭。

公開資料顯示，《我想靜靜》自稱是內地首部萌寵喜劇題材電影，影片講述了一個過氣演技派演員與當紅偶像派歌手因為愛寵而相遇相知的故事。該片於2016年1月3日在廣東佛山開機，途徑深圳，惠東、巽寮灣、香港、佛山5地拍攝，於當年1月26日在廣東惠州殺青。當年該片還亮相第40屆香港國際電影節展覽。

內地網民揚言抵制《我想靜靜》，原因是不滿張堅庭去年及今年在社交媒體發表的相關言論（見表）。觀察者網稱，在去年「修例風波」中，張堅庭「多次公開發表抹黑香港警察、抹黑特區政府、要求特首下台以及詆譭一國兩制的言論」，其報道的「網民抵制」文章經多個內地媒體轉載。不過，對於被指支持「港獨」一事，去年張堅庭曾在網絡澄清說，「我當然是反對港獨，我們這年紀的都是大中華膠」，不過闢謠後依然被標籤是「港獨導演」。

張曾否認 自言「大中華膠」沒反過中國政府

新冠病毒疫情爆發後，張堅庭發聲要求港府對內地全面封關，及後接回在英國讀書的女兒，被內地網民質疑雙重標準。影評人、網民「光影木未舟」昨撰文稱，「我想哪怕他再『堅挺』，在娛樂圈資源不錯是因為其岳父楊受成的強大背景，這次他想『靜靜』地把錢掙了是不可能了，這『封關』的事情一鬧出來，他的『靜靜』變涼涼」。

對於內地網民的批評，除了此前自稱是「大中華膠」，張堅庭也表示沒有「反過中國政府」。本報昨嘗試聯絡張堅庭，但至截稿仍未得到回應。

去年9月，《禁錮之地》和《花椒之味》兩部電影曾分別因為香港主演周柏豪、導演兼編劇麥曦茵，曾發表過被認為涉嫌「港獨」的言論而在內地下架。周柏豪隨後曾表示「生為中國人，熱愛祖國，熱愛香港」。早在2014年，港星杜汶澤因為支持佔中運動而遭內地全面封殺。

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