長江第三波洪水逼近 多地告急

湖北恩施形成堰塞湖 具下泄危險

綜合媒體報道，長江第二波洪峰上周六通過三峽水庫。三峽集團三峽梯調中心預測，新一波大洪水最早昨天進入三峽水庫，長江水利委已將三峽水庫下泄流量由每秒3.3萬立方米上調至每秒3.7萬立方米。湖北恩施市防汛抗旱指揮部昨天發布最新預警，稱因清江上游屯堡鄉馬者村沙子壩滑坡，造成清江上游形成堰塞湖，隨時有潰壩形成洪水下泄的危險。為了排除險情，昨清江上游來水加上雲龍河水庫下泄流量加大，冲開了堰塞湖頂，緩解了堰塞湖瞬間潰壩的危險。

截至昨日上午11時，環洞庭湖區超警戒水位的水文站達20個，環洞庭湖區維持水位全面超警戒狀態。安徽省水文局昨日上午10時22分亦發布洪水紅色預警：淮河多段超過警戒水位以至最高防洪水位。

另黃河水利委前晚（20日）消息稱，受降雨影響，黃河蘭州水文站當晚流量達到每秒3000立方米，為黃河今年的第二波洪水。根據預報，未來水勢仍會繼續上漲，龍羊峽、劉家峽水庫水位均已逼近蓄水上限水位。