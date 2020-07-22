浙大生強姦案惹爭議 少數民族獲緩刑 校方「留校察看」

浙大黨委學生工作部網站上周五（17日）發布的通告顯示，2016年入學的努爾特，4月17日被杭州市西湖區法院裁定「強姦」罪成，判監1年6個月、緩刑1年6個月，校方經研究決定，給予努爾特留校察看處分，期限為自本月14日起的12個月，到期可以申請解除，涉事學生如異議可在10日內提出申訴。通告引據的「浙江大學學生違紀處理辦法」相關規定指出，學生被司法機關判處緩刑，給予留校察看或開除學籍處分。

趁醉強吻摸陰部 事主反抗報警

中國裁判文書網並無該案的判決書，《新京報》引述北京中同律師事務所合伙人趙銘律師指出，普通強姦案的一審判決和庭審，因涉及受害人私隱，不公開審理。網上流傳的判決書顯示，案發於去年2月22日凌晨，檢方指控，努爾特趁受害者醉酒之際，將其帶回杭州市西湖區三墩鎮的租屋內，強吻並強摸其陰部，意圖與之發生性關係，對方反抗並稱要報警，努爾特因而停止。案發後受害人聯繫努爾特稱已經報案，努爾特投案並如實供述事實。檢方認為，努爾特屬於犯罪中止，且有自首，在偵查階段認罪、認罰，建議判監一年半，可適用緩刑。

檢方：中止犯罪且自首 可緩刑

事件引發軒然大波，外界除質疑法庭輕判，更指摘浙大處分是縱容「強姦犯」。《新京報》引述中國政法大學教授阮齊林表示，強姦罪被判囚3年以下須具備自首、犯罪未遂、中止等法定減輕處罰情節。澎湃新聞評論文章《對於公眾的關注，浙大應該盡快給個說法》表示，浙大此前稱「考慮到他是初犯，且已強烈悔罪，並懇請獲得改正機會，以及其來自民族貧困地區、又是畢業生等情况……」，但網傳的信息顯示，涉事學生在微信朋友圈的言語毫無「強烈悔罪」之意，頻頻參與聚餐、活動的行為似乎也和「貧困生」的身分不符。

浙大：啟動後續調查 絕不姑息

浙大昨發聲明回應指出，留校察看處分是「於司法部門認定他系（屬）犯罪中止、具有自首情節」而作出的決定，又稱學校高度重視網上反映關於該學生的相關情况，立即啟動後續調查，並強調學校以育人為本，致力於營造風清氣正的校園環境，一定會以事實為依據，嚴肅處理一切違反校紀校規的行為，絕不姑息。