美防長盼年內訪華 建危機溝通機制 稱多次與華防長交談 專家：料為南海局勢降溫

明報記者

路透社和法新社報道，埃斯帕（Mark Esper）在一場安全研討會上表示，「我希望首次以防長的身分訪問中國，以加強在共同關心領域的合作，建立危機溝通所需的機制，並強化我們在國際體系中公開競爭的意圖」。埃斯珀說，他已經多次與中國國防部長交談，並希望年底前成行。

埃斯帕：華無權將國際水域變禁區

不過，他表示，中國「無權將國際水域變成自己的海上帝國禁區」，並補充稱，美方不尋求衝突，而是在雙方的國防關係中「致力於與中國建立建設性的關係，以及開放的溝通及降低風險渠道」。

美國今年以來在南海動作頻頻，先是頻繁派遣軍機船艦進入南海區域，上周一（13日），國務卿蓬佩奧又首次發聲明，反對中國在南海的主權聲索。隨後，美軍戰艦及雙航母編隊先後進入南海航行及展開演習。

埃斯帕此際提出訪華意願，南海研究院副研究員彭念認為是個「比較重大的信號」，因目前中美在南海問題上的對抗有失控趨勢，外界對兩國爆發衝突的擔憂與日俱增；埃斯帕釋放訪華信號是給博弈「降溫」。

分析：中方歡迎 戒心難除

彭念表示，目前主要問題是雙方缺乏危機管控機制，即美國在南海航行和中國採取反制行動之間，需要明確底線：「假設出現意外情况，如何讓危機不要升級。這對中美是最緊要的事情。」他認為，中方將非常願意及歡迎就危機溝通機制討論，但在互信非常低的情况下，雙方能否達共識，中方對美方的誠意「還是會抱着懷疑和戒心」。彭念相信，若埃斯帕訪華成行，除了談南海問題，亦可能會商討印太地區的軍事焦點問題如台海、中印邊境衝突，甚或朝核問題。

本港軍事評論員梁國樑稱埃斯帕欲訪華是「好事」，亦只能由美國主動提出，因為過去美方數次主動中斷與中方的軍事交往，例如曾在2018年取消邀請中國參與環太平洋演習，認為「行到這一步，美國政府一定要這樣做」，且中國亦應以誠意的態度回應。

「美行動帶挑釁 多屬試探」

梁又表示，避免衝突爆發是中美的共同願望。從中國角度來說，目前的環境、實力不允許、本身也沒有意願同美國有正面、直接的武裝衝突。美方則是出於其全球戰略考慮，之前的所有行動儘管有挑釁性質，但更多是在試探底線。他說，現時南海是中美兩軍之間的最大問題，「利益肯定有交叉、重疊的地方，但利益交叉地方是否一定發生衝突呢？這就不一定。最重要是『摸清（對方）基本態度和核心利益』」。

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