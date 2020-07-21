戲院重開首日 錄7.3萬觀影人次

中新社報道，7月16日，中國國家電影局發布關於在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知，低風險地區在電影院各項防控措施有效落實到位的前提下，可於7月20日有序恢復開放營業。

《第一次的離別》場次最多 入座率三成

按照官方疫情防控指南要求，擬復工復產的電影放映場所，要求做好員工健康管理、防控培訓、配備防護用品、保持良好通風、加強清潔消毒等，場次減至正常時期一半，觀影時間不超兩小時，延長場間休息時間等。對於觀眾，則要求全程佩戴口罩、體溫37.3℃以上者不得進入、採取網絡實名預約、交叉隔座售票、保證陌生觀眾間距1米以上、每場上座率不得超過30%。

復工首日，觀眾的購票熱情讓不少從業者感到出乎意料。據貓眼專業版數據，20日全國放映總場次達6101場。其中此前在國際電影節獲獎，並第一個宣布復工日上映的國產新片《第一次的離別》達1673場，其次為復映的《戰狼2》、《誤殺》、《尋夢環遊記（Coco）》、《美人魚》、《哪吒之魔童降世》等，上座率最高為《尋夢環遊記》，達9.7%。

內地新增22宗 本土感染佔17

另據國家衛健委官網消息，7月19日，內地報告新增確診病例22宗，其中境外輸入病例5宗，本土病例17宗。據醫療自媒體「八點健聞」稱，導致此次新疆疫情反彈，可能是烏魯木齊市天山區二道橋商圈附近舉辦的一場婚禮，但病毒源頭仍然未明。

（抗疫新階段）