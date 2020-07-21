淮河王家壩水庫 十三孔全開泄洪

中新網報道，淮河流域6月份累計降雨量237毫米，是歷史同期的2.1倍。其中，淮河水系累計降雨量265毫米，是歷史同期2.2倍。7月17日，淮河幹流北岸的安徽阜陽經歷暴雨天氣，7個鄉鎮雨量超100毫米。受連續降雨和上游來水影響，阜陽境內的淮河幹流王家壩站水位快速上漲，17日出現淮河2020年第1號洪水。

水位漲至29.66米 防禦應急響應升I級

王家壩昨清晨水位漲至29.66米，超過保證水位0.36米，王家壩段至淮南段的淮河水位全線超出警戒線。鑑於淮河嚴峻的洪水災害防禦形勢，中國水利部淮河水利委員會決定昨8時起提升水旱災害防禦應急響應至I級，要求淮河流域各地按照職責分工和有關規定，切實做好各項防禦工作。王家壩閘同時開啟全部十三孔閘門泄洪，蓄洪區2000餘居民緊急撤離。

據合肥市氣象部門觀測，17日至19日，合肥全市平均降雨量187毫米，政務區、肥西、廬江遭雨量創歷史新高。受強降雨影響，巢湖及各河流水位持續上漲，合肥市城市防洪指揮部決定19日起，將城市防洪應急響應提升至I級。

羅集鄉13條村被淹 兩人失蹤

另據《安徽商報》報道，安徽六安市羅集鄉持續暴雨，全鄉災情嚴重，由於西汲河河水暴漲，目前不少村莊已經被淹，全鄉15個行政村中有13個村莊被淹，村民在當地政府組織下轉移。在轉移途中，羅集鄉儲渡村發現2人失蹤，目前當地正派員打撈。

安徽省壽縣古城護城河近日河水暴漲，為防止河水倒灌進城內，壽縣防汛抗旱指揮部決定從18日中午起封堵縣城賓陽門。從高空俯瞰，壽縣古城宛如一座「水上之城」。城市防洪在古代備受關注，築城牆成了古人抵擋洪水的重要方法。據專家考證，壽縣古城牆年代可追溯到戰國時期，並歷經漢、唐宋、明清、民國多個時期的修繕和使用，以致今日的狀况。