拆局：傅高義：台海衝突或升級災難大戰

中美「不幸地」可能軍事衝突

去年以來，中美在貿易、科技、媒體等諸多領域不斷角力，新冠疫情全球大流行後兩國關係更繼續交惡。在此現狀下，傅高義受訪時表示，中美「很不幸」有發生軍事衝突的可能性，「儘管沒人希望這樣的局面發生」。

他說，相信台灣領導人已意識到，過分尋求獨立是挑釁大陸出兵，會試圖避免這種危險。但如果北京領導人擔心台灣會跨過「台獨」紅線，或者認為美國不會因為大陸出兵而參戰保護台灣，那麽就存在美中間爆發戰爭的真正危機。「台灣問題引發的衝突可能會升級為一場對全人類造成災難性打擊的大戰。」他表示，所有關心中美關係的人都要意識到，必須避免軍事衝突，而要做到這一點，需要更好地了解彼此。

針對美國對華政策變得強硬的問題，中國駐美大使崔天凱上周六（18日）接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，對美國而言，根本性問題是美國是否準備好或者願意同另一個有着不同文化背景、政治和經濟制度的國家和平共處，合作應對眾多且仍在不斷增加的全球性挑戰。他強調，中美必須以建設性的方式管控好分歧，而不應讓懷疑、恐懼甚至仇恨來綁架外交政策。