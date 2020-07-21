防台遭武統 美議員提法案 「台受襲美總統可調軍」 台謝美重視台海和平

擔任美國眾議院外交委員會亞太小組共和黨首席議員的游賀（Ted Yoho），上周五（17日）接受霍士財經新聞網節目主持人魯道柏（Lou Dobbs）採訪，其間被問及在大陸不斷威脅侵犯台灣之際，美國是否為台灣做得足夠，游賀給出否定的答案，稱自美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）時期以來，美國對台灣及對中國大陸政策長期存在「戰略模糊」空間。

游賀：美對兩岸政策長期「戰略模糊」

他接着表示，將於下周提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），清楚闡明美方對台灣問題的意圖。法案將訂明，若中國大陸侵犯台灣，將授權美國總統動用軍力，且設有5年的「日落條款」。

游賀稱目前美國依據總統列根（Ronald Reagan）任內簽署的《八一七公報》協議（即《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》），承諾向台灣出售足夠的武器以自衛，但中國國家主席習近平宣稱要統一台灣時沒問過台灣意見，「台灣從未是中華人民共和國的一部分，他們也不想加入」。他強調應採取「和平協商」方式（解決兩岸問題）。

《台灣關係法》不保證美軍事干預

中央社報道，台外交部發言人歐江安昨天表示，感謝美國參、眾兩院國會議員近年採取多項友台作為，以具體行動展現對台海和平穩定的重視，將持續關注進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫。台國防部副部長張哲平表示，凡是對印太地區的安全穩定或台海和平的法案都支持。

民進黨立委羅致政說，這個法案如果能通過，對台灣是一種重要承諾，一方面大陸對台威脅的意圖及能力都在增加，所以美國必須採取一定的反制；另一方面，美中之間各方面的對抗都在提升，台灣是非常重要的戰略地位，因此必須強化跟台灣的關係。

美國41年前與台灣斷交、改與中國大陸建交後，另定《台灣關係法》規範美台關係。公開資料顯示，《台灣關係法》並不保證美國在中國大陸襲擊或武統台灣時進行軍事干預，但也沒有明令放棄干預；該法的主要目的是確保美國總統不單方面改變對台政策並確保任何捍衛國防的決定，且台灣會獲得國會的承認。

該法還規定美國向台提供必要數量的防衛物資及技術服務，以助台灣維持足夠自衛能力，不過提供的物資及服務的種類及數量由總統和國會決定。美國的對台政策一方面阻止台灣單方面宣布獨立，另一方面亦阻止中國大陸單方面統一台灣，因而被稱為「戰略模糊」。

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