安徽炸堤保城市 萬畝耕地成澤國

澎湃新聞報道，據水利部消息，7月14日以來，淮河上中游持續降雨，受其影響，淮河王家壩水文站17日晚的水位漲至27.5米，持平警戒水位，水利部將此次洪水編號定為「淮河2020年第1號洪水」。前日，中央氣象台繼續發布暴雨黃色預警，防汛形勢依舊嚴峻。

滁河水位一度距歷史高位0.06米

新華社報道，受持續暴雨和上游來水影響，作為長江一級支流的滁河水位急漲。襄河口閘19日凌晨1時水位達14.33米，逼近歷史最高水位14.39米。為確保流域人口和城市安全，凌晨3時許，當局決定爆開滁河大堤兩處缺口，滁河水湧入堤內的蓄滯洪區，頃刻間綠野變成汪洋。

料可降滁河水位70厘米

蓄滯洪區位於安徽滁州市全椒縣武崗鎮。全椒縣已於18日上午疏散蓄滯洪區內人員、緊急轉移重要財物和生產設備。滁州市應急管理局副局長奚學軍表示，該區總蓄洪面積超過10平方公里，設計總蓄洪量6071萬立方米，順利蓄洪後，預計將使滁河水位下降約70厘米，有效減輕滁河防汛壓力。

而在18日晚8時10分，安徽省防汛抗旱指揮部下達指令，利用西河流域的白湖東大圩蓄洪。6.8萬畝耕地被淹沒，報道稱，該次是白湖東大圩第七次開閘蓄洪，再次為保護西河流域周邊數十萬群眾生命財產安全作出巨大犧牲。在蓄洪前，安徽省司法廳要求白湖監獄管理分局提前撤離人員，拉網式排查東大圩，確保蓄洪區內不留一人，沒有傷亡。

安徽多地發布暴雨紅色預警

《安徽日報》報道，近日持續暴雨造成部分地區城市內澇嚴重，合肥、金寨等地市區多處道路被淹。18日，合肥市、六安市，金寨縣、桐城市、廬江縣、岳西縣、霍山縣等發布了暴雨紅色預警，預警提出要停止集會、停課、停業，做好山洪、滑坡、泥石流等災害的防禦和搶險。鑑於當前極其嚴峻的水旱災害防禦形勢，安徽省先後啟動了水旱災害防禦I級應急響應、防汛I級應急響應。

（綜合報道）