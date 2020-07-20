蔡英文全代會動員 挺陳其邁高雄補選

會議昨日下午在台北國際會議中心登場，大會主軸「團結台灣，前進世界」；蔡英文在就職後首次發表演說，這也是她回任黨主席後首次主持民進黨黨員代表大會。

中央社報道，在發言中，蔡英文稱民進黨當前的一個任務，就是要打贏補選，重新找回高雄的光榮。蔡英文說，陳其邁兩年前跌了一跤。但他承擔起各種冷嘲熱諷，接下副閣揆的擔子，重新振作起來。蔡英文動員全黨稱，要讓陳其邁從「其邁1.0變成2.0」，他有機會再次競選，爭取高雄人支持，一定要全力讓陳其邁選贏。

在2019年高雄市長競選時，陳其邁敗給國民黨候選人韓國瑜，而韓今年6月被罷免市長一職。

陳水扁現身全代會 08年入獄後首次

台灣前總統陳水扁亦以民進黨當然黨代表身分，北上現身全代會投票改選中執委評委。這是陳水扁2008年入獄後首次現身全代會；民進黨團總召柯建銘說，陳水扁只來投票，沒有違反「不上台、不公開演講、不接受媒體採訪、不談政治」等「四不」原則，展現高度誠意，也沒有參加全代會的大會，完全沒有問題。