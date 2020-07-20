英媒：若特朗普敗選 華為有望鬆綁 英官私下認華府施壓 夏國賢否認唯命是從

英國政府上周二（14日）宣布，出於安全風險考慮，將從明年起禁止國內電信運營商購買使用華為5G設備，並在2027年之前移除本國已安裝的所有華為5G設備。《衛報》報道，在作出對華為禁令的幾天前，英國政府內部進行了密集的討論，政府官員也和華為高管有過機密交流，其間華為被告知，禁用的部分原因與「地緣政治」有關，因為受到來自特朗普的巨大壓力。英國官員還稱，如果特朗普競選連任失敗，或華府的反華立場有所緩和，英國未來有可能改變禁用華為的決定。

報道指，禁令公布後，華為方面隨即表示希望英國政府重新考慮其決定，這「明顯出於受到上述幕後溝通的鼓勵」。

上周二在白宮記者會上，特朗普稱讚英國對華為的決定，並表示多數時候是他親自勸說很多國家禁用華為。英國衛生部長夏國賢（Matt Hancock）其後反駁了有關英國為與美國達成脫歐後的貿易協議，而向特朗普唯命是從的說法，他對英國天空新聞（Sky News）稱，英國禁用華為是基於國家網絡安全中心的技術評估獨立作出的決定。

華為斥1000萬鎊開3體驗店

儘管面臨5G設備被禁，華為上周五（17日）宣布計劃斥資1000萬英鎊（約9700萬港元），在英國倫敦和曼徹斯特開設3家體驗店，第一批自家品牌的旗艦店也將開設於繁華的商店街。據辦公地點設於深圳的科技自媒體「GIZMOCHINA」報道，華為還表示，將會為這些地區創造100多個就業機會。

根據華為的計劃，第一家體驗店將於今年10月在倫敦的斯特拉特福德奧林匹克公園開業，另一家倫敦體驗店將在明年開設。另外，還計劃於明年2月在曼徹斯特開設專門的零售和服務中心。目前華為已在倫敦溫布萊設有服務中心，該服務中心於今年6月正式開業。華為表示，開設新的體驗店旨在讓消費者與一系列華為產品互動，包括智能手機、筆記本電腦、平板電腦及耳機等。

日媒：英擬與日合作建5G網絡

《日本經濟新聞》18日引述消息人士稱，在宣布對華為的禁令後，英國政府官員立即在上周四會見了日本政府機構的代表，以尋求日方幫助建立5G網絡，日本電氣公司（NEC）和富士通集團可能會取代華為。報道稱，英國的目標是讓日本公司與瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞等其他西方科技巨頭展開競爭，以推動開發英國電信公司適用的低成本產品。日方也承認有必要與英國公司合作開發5G技術。

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