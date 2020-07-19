得獎者曾可免試入高校

澎湃新聞認為青創大賽帶有一定功利性。曾擔任指導老師、帶隊參加青創大賽的張林（化名）透露，現在有些學校與相關機構聯合進行研學活動，由專業人士先把課題設計好，學生只需要根據完成規定動作即可，「你可以在短時間內，獲得這樣一個（比賽甚至升學）的入場券」。《鳳凰周刊》引述參賽者稱，學校請到一個專做科創的公司，帶着約20個已成型的課題來學校，把大致內容交給學生，再由學生自行做出一個所謂「答辯」PPT，最終選出20個人來完成這些課題。

評委面試難判斷是否自主完成或舞弊

青創大賽要求參賽者要自己選題、設計和研究、製作和撰寫且需具有創新性、科學性和實用性的項目。不過，一等獎得主湯雲（化名）表示，審查也許可以審核項目的研究水平，但很難審核項目的原創性。《新京報》引述曾擔任全國青創大賽評審逾10年的陳教授（化名）稱，評委很難通過終賽時十幾分鐘的面對面答辯判斷項目是否學生自主完成；要證明某項目舞弊，更需與有關各級單位和個人溝通協調取證，難度極大。

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