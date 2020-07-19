小學生研抗癌症 中學生連年跨學科參賽 全國青創大賽多獲獎項目爆造假醜聞

被指博士研究生水平 聲稱「獨立完成實驗」

昆明市盤龍小學六年級學生陳×石參賽的《C10orf67在結直腸癌發生發展中的功能與機制研究》，獲得2019年青創大賽三等獎，在網上引起熱議。根據大賽組委會官方評論，該實驗意義重大，「有望為結直腸癌的診斷和治療提供新的生物標誌物和藥物靶點」。不過，封面新聞卻質疑，一個小學生如何能夠完成如此複雜的實驗，處理和分析實驗數據。知名醫療媒體帳號丁香園評論稱，綜觀獲獎項目，「都和一個碩士、甚至博士研究生的科研水平一般無異」。

澎湃新聞調查發現陳×石的父母、中科院昆明動物研究所研究員陳勇彬與楊翠萍參與項目指導。7月15日，雲南省青創大賽組委會宣布撤銷該項目省級一等獎。當晚，陳勇彬在科學網發布聲明並致歉，承認自己過度參與項目書文本材料的編撰過程。至16日，全國青創大賽組委會撤銷該項目所獲的三等獎，收回獎牌和證書。

除昆明外，武漢市華中科技大學附屬小學三年級和五年級學生李×怡和李×卿的項目《茶多酚的抗腫瘤實驗研究》也受質疑。青創大賽官網稱，實驗表明「綠茶提取物兒茶酚EGCG有一定的抗腫瘤效果」。澎湃新聞稱李×怡和李×卿是姐妹，她們的父親是武漢大學基礎醫學院院長李紅良。上游新聞引述李紅良稱，未參與女兒的實驗。

不過，有網友質疑，該項目需進行小鼠實驗，提取裸鼠肝臟腫瘤，對邏輯要求很高，小學生難以完成。但武漢市科學技術協會17日公布調查結果稱，該項目是獨立完成實驗，並按程序申報。至於小鼠的腫瘤剝離操作，調查稱是由老師演示教學後，「學生能夠獨立完成，並從實踐中得出報告結果」。不過，新華社引述昆明某研究所科技人員稱，「小鼠成果沒有幾年不可能完成」。

研究似一國家專利 獲獎生與發明者關係可疑

來自重慶西南大學附屬中學的段×嚴，從初二起連續3年參加全國青創大賽，分別在2017、2018年憑《「水中叉魚」問題的定量分析和智能優化方法》、《無人駕駛的鷹眼─基於深度學習的智能交通標誌識別與APP實現》獲三等獎，去年更憑《用蛋清做個元器件─柔性憶阻器及交叉陣列的研究與製備》獲一等獎。

澎湃新聞稱，其中「蛋清」研究與早前申請的一項國家專利高度相似，發明人包括西南大學周廣東、段書凱、王麗丹等4人，周與段×嚴參賽項目的輔導老師同名。段書凱則現任西南大學人工智能學院教授、博士生導師、副院長。王麗丹也與段×嚴此前「水中魚叉」參賽項目輔導老師同名。段書凱、段×嚴和王麗丹3人關係耐人尋味。

17日，西南大學人工智能學院官網段書凱個人簡介中，「發明專利介紹」等內容已刪除，其中包括與王麗丹合作的11項國家發明專利信息。西南大學宣傳部人員稱，正調查事件。對於連日的質疑，全國青創大賽組委會已成立小組展開調查。

（綜合報道）

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