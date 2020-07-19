「一江三湖」形勢嚴峻 鄱陽堤缺口修復

中央氣象局消息，本輪南方強降雨過程已進入最強時段。18和19兩日，強降雨帶西段將為貴州、湖南、湖北及淮河流域帶來暴雨。而在17日，暴雨影響重慶、貴州、湖北、安徽、江蘇等地，其中重慶局部地方出現375毫米特大暴雨。水文資料顯示，「一江三湖」防汛形勢嚴峻，至昨日清晨，四川、重慶、湖北、江西、安徽、浙江等有多條河湖超保證水位，並引發今年淮河的第一號洪水。

而17日形成的長江第二號洪水，昨已通過重慶，武漢的水位則連續11日在警戒水位以上，多個區相繼啟動防汛應急I級響應。江蘇太湖亦形勢嚴峻，應急響應亦提升至I級，江蘇省水利廳升級太湖洪水紅色預警。昨日上午9時，長江南京段洪水預警也升級為紅色。

24小時守壩 禁遊人進入

江西鄱陽縣在長江第一號洪水抵達時受災嚴重，其中決堤的中洲圩，缺口在昨日上午8時22分成功合攏。而位於九江永修縣的三角聯圩也在加緊修復。昨在九江湖口水文站，記者見到水位依然停留在21.73的高度，當局繼續封鎖江邊堤壩，並派搶險隊和政府工作人員24小時值守，禁止無關人等進入。

一名防汛工作人員向本報說，由於近期湖口縣接連多日未曾下雨，使水位持續下降半米左右，但依然處於危險位置。工作人員稱暫時未接到防汛部門何時解封的命令，但稱長江湖口站水位不恢復到19米位時，相信江岸大堤的防汛管制不會撤銷。

明報記者 鄭海龍 江西報道

（長江水災）