烏市疫情防控進戰時狀態 烏市累計40人中招 逐戶核酸檢測

17宗確診 與聚集活動有關

新疆維吾爾自治區衛健委通報，昨日零時至12時，新增新冠肺炎無症狀感染者12宗，均在烏魯木齊市，全部為接受集中醫學觀察人員。目前烏魯木齊共有確診病例17宗、無症狀感染者23宗，269人接受醫學觀察。烏魯木齊市疾控中心主任芮寶玲昨表示，綜合流行病學調查和實驗室檢測結果，本輪疫情主要與一起聚集活動關聯。目前，病例均為普通型和輕型。她又說，由於現有確診病例、無症狀感染者均為接受集中醫學觀察人員，疫情形勢總體可控，請民眾不要恐慌。

當局稱形勢可控籲勿恐慌

據央視新聞報道，疫情發生後，烏魯木齊市立即啟動應急響應預案，成立15個專項工作組，全市全面展開核酸檢測，並進入疫情防控「戰時狀態」，實施分區分級、精準、差異化防控措施，停辦各類聚集活動，對社區實行封閉管理。烏魯木齊市16日下達給各社區的一份通知顯示，全市範圍內各社區、園區實施全封閉，生病及其他特殊情况由社區負責協助辦理，生活配送；最大限度減少地鐵、巴士和的士等公共交通；生產經營單位人員就地吃住、減少流動；商場、酒店原則上關閉；外來人員在定點酒店隔離7天，免費吃住。

國家衛健委團隊馳援新疆

人民網報道，國家衛健委組織10省市10支核酸檢測醫療隊200餘人，赴烏市幫助開展核酸檢測工作。其中包括武漢市金銀潭醫院、武漢市肺科醫院、武漢市第一醫院的21名核酸檢測人員，他們昨日上午攜帶精密檢測儀器和部分試劑飛往烏魯木齊，幫助當地展開核酸檢測排查。

烏魯木齊市常住人口超過350萬。昨日下午，市衛健委主任張衛在新聞發布會上說，此次核酸檢測採取免費、分階段的方式進行。有當地酒店隔離點工作人員透露，醫護人員會逐戶做核酸檢測。《財新》引述新疆醫科大學第一附屬醫院感染病中心主任張躍新表示，烏魯木齊市多區已同步展開檢測，僅一附院昨天已檢測8000多份，許多醫生一天一夜沒有合眼。

參與疫情救治的新疆醫科大學第一附屬醫院醫生吳華表示，首位確診者的工作地點中泉廣場位於烏市天山區鬧市，人流量大，因此快速的流行病學調查和嚴格的管控措施很有必要。吳華說，新疆本身邊境線比較長，疫情防控的內外壓力很大，自15日出現新增病例後，大家都很緊張，醫院、社區醫院的發熱門診篩查又重新啟動了。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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