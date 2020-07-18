下游續暴雨 太湖告急

而在長江下游的江蘇，太湖水域近日也受到暴雨的影響，出現險情。中新社報道，昨日上午，江蘇省水利廳太湖洪水預警已升級紅色。受持續強降雨影響，昨晨7時，太湖平均水位上漲至4.65米的最高防洪水位，預計後期水位將繼續上漲。太湖水位自6月28日起已超越警戒線，至今連續20天；水利部門通報稱，其高水位將持續較長時間，防汛形勢極其嚴峻。

安徽省防汛抗旱指揮部昨發布汛情通告稱，截至昨日下午，長江幹流匯口站水位21.72米，超警戒水位1.92米，要求各級各部門要繼續強化長江流域江河湖庫巡查防守、險情搶護，確保重要堤防、重點設施萬無一失。

後期料長江雨帶北移 黃河淮河或洪水

除長江流域，黃河將於近期正式迎來「七下八上」（7月下半月至8月上半月）防汛關鍵期。預計後期影響長江流域的雨帶會北移，黃河中游、淮河等河流可能發生較大區域洪水，北方河流防汛將成為下一階段重點。

（長江水災）