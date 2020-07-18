泥壩多滲漏 工人加固

一公里多堤壩 險情30多處

為防止無關人員阻礙珠湖聯圩防汛工作，鄱陽縣交管部門在通往珠湖聯圩的多處入口設卡，禁止非防汛人員進入。而一周前的暴雨使湖水大漲，不僅吞沒湖邊草甸，還將最外側的昌江淹過，「江湖」變成「滄海」。由於珠湖聯圩是一條泥壩，在高水位下，多處出現滲漏險情，當局在大堤上每隔約500米便設有一個工作站，有10餘名工作人員駐守，確保負責堤段安全。記者在大堤上發現，多處堤段有工程車輛搶險加固。

「其實不光這些，有一段一公里多的堤壩，光險情就有30多處。好在都是滲漏問題，比較好解決。」曾參與1998年抗洪的余先生說，「我們的工作就是發現滲漏就進行圍堵，先用沙包打出一圈圩堰，中間用鵝卵石壓住，這樣可以讓水滲出來，但是又能阻住泥沙」。記者在一處滲水點見到防汛人員正在查看險情，「你看現在滲出的水是清的，就證明沒太大問題了」。

多名防汛人員對記者表示，今年鄱陽湖的水位較1998年高出十幾厘米。但自1998年以後，內地一直在水利方面加大投入，使得防汛能力大大提高，「如果不是這麼多年持續的水利投入，今年的大水，這條圩堤早就倒掉了」。

（長江水災）