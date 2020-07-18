新洪水今湧至 鄱陽疏散40萬人 防汛人員：非萬不得已 不炸堤泄洪

繫多個重要城市安危 上周一度欲炸堤

鄱陽縣參與防洪工作的人士向本報透露，鄱陽湖作為中國的最大淡水湖，其防汛工作一直與長江上下游多個重要城市的安危綁在一起。上周突發的洪水曾一度使位於江西九江的長江湖口站水位接近22.5米。「這個水位很危險，會直接威脅武漢、九江，乃至於上海等長江沿線的城市，當時上面曾經有過最壞的打算，就是一旦湖口水位超過22.5米，鄱陽縣的珠湖聯圩就要炸堤泄洪，幸好洪水到臨界點前就消退了。」

不過，受長江上游暴雨影響，昨日午時漢口水文站錄得洪峰水位高近29米。預計洪峰會在今晚至明日抵達長江湖口站。鄱陽縣一名防汛工作人員稱，未來24小時會是鄱陽湖第二次接受防汛考驗的關鍵時期，「我們開會時，省水利專家說，這次洪峰估計會導致鄱陽湖水位退減時間被延長10日」。他認為，如果在洪峰來臨時，鄱陽湖區域若無暴雨，便不用擔心湖水水位再度上升，「亦不會啟動泄洪」。他又表示，炸不炸堤泄洪，最終由國家防汛指揮部決定。但茲事體大，不到萬不得已不會貿然使用。

村民物品移樓上 有人暫留守

防汛人員透露，與鄱陽湖一堤之隔的約600平方公里區域為二級泄洪區，涉及高家嶺鎮、四十里街鎮、團林鄉、雙港鎮、珠湖鄉、白沙洲鄉6鄉鎮逾40萬人口，約佔鄱陽縣人口的1/4。從本周二起，這6個鄉鎮便要求再次核實居住在低窪處的居民，並勸喻居民和種養殖戶疏散至安全地方。對於暫時沒疏散的民眾，則要求留在家中，聽從鄉鎮防汛指揮部安排撤離並入住臨時安置點。

在雙港鎮樂亭村開士多的村民周大姐稱，她接到村通知後，已經搬空店內貨架，並將貨品移至自家樓上，士多除一些飲品和礦泉水外，已無其他貨品。周大姐稱，留下一些飲品和水，是考慮到天熱，有防洪工程人員會買來喝，「這些東西也太重，就算泡了水也不會壞」。

政治局常委會部署防汛工作

聶家村的聶大姐稱，早前接到村幹部要求搬離的通知，因為房屋在堤壩旁地勢較高的地方，因此決定暫時留守。珠湖鄉車門村村民范女士的家在低窪地區，現在她已將家中貴重物品放到樓上，雪櫃等電器則運至地勢較高的婆家，她和孩子也暫時住在婆家。

央視報道，因應長江流域的災情，中央政治局常委會昨召開會議研究部署防汛工作，總書記習近平要求，各有關地區都要做好預案準備、隊伍準備、物資準備、蓄滯洪區運用準備，寧可備而不用，不可用時無備。

明報記者 鄭海龍 江西報道

（長江水災）