北京聞風：中國穩健應對美全方位制裁挑釁 ／文：鍾鳴九

美國空前「全方位系統性挑釁」，威力卻並未如美預期產生倍增效果，反而暴露出其對華工具的匱乏，以及效果有限的事實。美國在疫情嚴重和大選壓力下，出遍對華牌，令外界產生頭昏亂出招的觀感，各國更多持觀望態度，包括其盟國也在跟進上有所保留。

以《香港自治法》簽署為例，美國取消香港特殊待遇的靴子終於落地。但美國媒體發現，特朗普宣告簽署該法案的段落蒼白且一帶而過，效果是「雷聲大過雨點」的「做騷」；美國只取消了自身與香港「特別關稅」關係，未改變香港在WTO中的合法權益。對香港長時間形成的自由貿易港和離岸金融中心地位，許多國家都不能完全「切割」，其中美國不是排第一也是第二。有專家認為，該法的效果或更多是對亂港分子的又一輪鼓動。

「新冷戰」華處被動 對美抱期待

值得觀察的是，中國近期回應美攻擊性動作和言論時，在嚴正表達立場同時，也擺出有備而來的姿態，雖屬無奈反制，但工具充足，有底氣有能力奉陪到底。

輿論高度關注中美近期全面交手的態勢，認為中國反制強硬，有不少言論稱新冷戰已經開始。筆者以為，此說法並不準確。中國在所謂新冷戰中始終是被動一方，同時也是積極促合的一方。中國一直在努力調適對美關係，包括日前國務委員兼外長王毅發出讓中美關係重回正軌的呼籲，都是在做積極建設性的努力。

內地智庫學者高志凱就用「冬妮婭·哈丁綜合症」來概括美國打壓中國的行為：美國與因擔心輸掉比賽的花樣滑冰運動員冬妮婭一樣，不擇手段地在賽前棒擊對手膝蓋，使其無法參賽，最終自己也遭終身禁賽，美國亟需認清這種行為的愚蠢和危害。

在中國官學界看來，美國在自己臆造的競爭恐慌中愈陷愈深，對中國的負面情緒達到一定的臨界點，最終還要依靠自己回復理性，中國能做的除「做好自己的事」，就是用適度反擊讓美國認清敵對只能兩敗俱傷的現實，盡快走出冷戰思維。因此，中國對美始終抱有期待。

也有專家指出，美國用宣揚中國威脅的方式調動支配其世界影響力，維護霸主地位，正變得愈來愈危險，單靠中國之力不能阻止它，世界需要更多國家站在維護公平正義的一邊。

文：鍾鳴九