美雙航母再到南海軍演 1.2萬兵力參與 稱非針對特定事件

太平洋艦隊在聲明指出，兩個航母戰鬥群超過1.2萬兵力參與這次演習，透過最高水平訓練確保能回應任何突發事件。聲明強調，行動並非回應任何特定的政治或全球事件，只是定期聯合演習及發展戰術互通能力的一環。美軍發布的照片顯示，列根號有戰機及直升機起飛。

此外，北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台在微博發消息稱，美國空軍的E-8C戰場指揮與監視機，本周一、三、五（13日、15日、17日）3度抵近廣東，最近時距離海岸線只有100多公里。中美近日在南海問題上角力升級，除「同場」軍演，華府更首次正式反對北京對南海的主權主張。

華增購美大豆玉米小麥

另據路透社報道，美國農業部周四（16日）表示，中國已簽訂購買52.2萬噸大豆的協議，另有35.1萬噸大豆被賣給沒有披露目的地的買家，交易員和分析師稱後者也可能運往中國。美國農業部同日公布的另一份報告指出，本月9日當周，美國對華出口玉米總計137萬噸，為有記錄以來最大單周出口量。中國還購買逾32萬噸小麥，為3月以來最大單周購買量。