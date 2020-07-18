港人入粵須呈3日內陰性證明

深圳灣入境人多 分流東莞隔離

廣東省政府16日晚宣布，除豁免人士，由香港經深圳灣口岸和港珠澳大橋入境廣東時，必須持有香港特區政府認可醫療機構發出的72小時內有效的核酸檢測陰性結果證明，入境後亦須接受14天強制檢疫。港府隨即發聲明表示理解，又提醒市民留意新措施，若因無核酸檢測證明無法通關，折返香港時更會因重新進入香港而須接受14天強制檢疫。目前本港有多間私家醫院及醫務中心提供新冠病毒測試，收費由250港元至2000多港元不等，最快可數小時得知結果。

對於廣東省的安排，民建聯期望粵方能確保有足夠酒店房間接待需檢疫的港人，對有需要人士開設一站式窗口，並適時檢討及調整有關入境檢疫安排，例如每7天進行檢討。

《深圳特區報》昨引述深圳邊檢人員表示，13日至15日，經深圳灣入境深圳的旅客日流量達3000人次左右，比早前日均300人明顯增加。目前深圳灣口岸入境壓力較大，深圳的隔離酒店也是超負荷運作。深圳灣口岸現場指揮部稱，由於旅客增多，往省外人員基本分流到東莞隔離，每天500至600人，由深圳派車運送到指定酒店。

（抗疫新階段）