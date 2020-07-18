新疆6確診源頭不明 烏市大排查 地鐵巴士停運 八成航班取消 部分小區封閉

根據新疆衛健委最新通報，16日至17日中午12時，當地報告新增確診病例5宗、無症狀感染者8宗，為烏魯木齊市病例。新增確診病例和無症狀感染者均為接受集中醫學觀察人員。烏魯木齊此波疫情的首例確診病例為24歲女性，係中泉廣場三樓營業廳工作人員，常住地為烏魯木齊市天山區。該女子上周五（10日）因喉痛入院，周二出現發燒、頭痛，翌日確診，屬於輕症，感染原因正在調查中。其密切接觸者中，發現無症狀感染者3宗。浙江衛健委16日亦通報，15日新增1名無症狀感染者，是在紹興經商的50歲烏魯木齊男子，他上周五搭機從烏魯木齊抵浙江，8名密切接觸者已被集中隔離。

300元飛上海機票漲至萬元

烏魯木齊自15日以來累計有6宗本土病例。為阻止疫情傳播，市內地鐵1號線自周四晚10時起停運，有消息指巴士亦停駛。鄰近的昌吉市昨發布消息稱，當地市內巴士已經停運，將安排員工接受核酸檢測，徹底消毒所有車輛。航空交通亦受影響，《南方都市報》昨日下午引用「飛常準」數據顯示，烏魯木齊機場當天已取消航班626架次，佔計劃航班86%。吉祥航空及東海航空等多家航企發布涉烏魯木齊航線免費退改通知，時段一直延至8月底。

紅星新聞報道，一位今晨準備從烏魯木齊返回上海的遊客稱，本來提前預定了今晨離開的機票，但是臨時接到通知航班取消，再購買機票需要持核酸檢測報告才可以。此前預定的機票只需要300元人民幣左右，昨天再看已漲到11,000元人民幣左右。還有許多旅客因航班臨時取消都趕到醫院做核酸檢測，有人昨晨8時開始，去了六七家醫院，都沒能安排檢測，有的醫院明天的檢測也都排滿了。

居民搶購物資 加強監管防哄抬

此外，有微信截圖流傳，烏魯木齊市內一些小區已經封閉，猶如封城。因消息突發，有居民前往超市搶購物資。據《新疆日報》報道，烏魯木齊市商務局昨日表示，已啟動應急保障機制，一旦發現米麵糧油肉蛋奶蔬菜等副食品出現價格異常，立即聯合市場監督管理部門加強監管，避免哄抬物價。

另外，16日下午，新疆黨委書記陳全國在主持召開自治區黨委常委會會議時表示，烏魯木齊的疫情給防疫工作再次敲響警鐘，要堅決切斷傳播渠道，聚焦重點人群、重點部位，做到應查盡查、應檢盡檢，堅決遏制疫情擴散蔓延。17日上午，新疆疫情防控指揮部召開視像會議，自治區黨委副書記李鵬新要求嚴密展開大排查，嚴格落實醫學隔離措施，確保零遺漏、無死角。

明報記者

（抗疫新階段）

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