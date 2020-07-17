專家：三峽防大洪水 現時毋須攔洪

鄱陽湖是中國最大的淡水湖，其流域有五大河流匯入，經過調蓄後由湖口注入長江。同時，在長江幹流的洪水期，鄱陽湖承納、調蓄倒灌入湖的長江洪水，緩解上游洪水下泄壓力。

倘上游降暴雨 憂三峽失守出問題

《中國新聞周刊》報道，北京清華大學土木水利學院河流與生態研究所首席研究員周建軍認為，從今年的數據看來，距離湖口較近的上游漢口水位和下游大通水位，距離保證水位還有1米左右，「這說明長江下游（泄洪）還有餘地，安徽、江蘇南京等地方，目前都沒有大問題」。

周建軍表示，現在最擔心的是長江上游突降暴雨，出現大洪水，假如三峽沒有成功攔截，上下游洪水疊加，就容易出問題。周進一步解釋稱，三峽在一定程度內攔洪或放洪，對下游影響不大；根據三峽的調度規程，三峽不應該過多管下游，而是只攔截大洪水，主要保全長約360公里荊江安全。

「長江一號洪水中小型 不至於嚴重後果」

周建軍不否認三峽工程在長江幹流防洪方面的作用，但是他認為，從本月2日的水情來看，下游根本沒有安全問題，三峽不應該攔洪。「三峽是用來防荊江大洪水的，防止可能出現的毁滅性災害。」周建軍說，此次「長江一號洪水」沒有達到大洪水標準，此類中小型洪水，三峽完全不應該攔蓄，中下游地方只要按照防洪標準和要求，洪水就可以解決，不至於出現特別嚴重的後果。

（長江水災）