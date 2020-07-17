上游強降雨 水利工程再受挑戰 鄱陽縣城築堤抗洪

明報記者 鄭海龍 江西報道

上游強降雨 下游鄱陽縣築堤死守

鄱陽湖水利受挑戰 軍民加固數百米防洪堤

7月以來，長江中下游省份江西遭遇強降雨，境內多條河流先後超越警戒線，5條主要河流及鄱陽湖一周內出現12次洪水，多站點水位超越警戒線或超越歷史紀錄，其中鄱陽湖水位突破歷史極值，屬有水文紀錄以來的最高位。7月8日及9日鄱陽鎮問桂道圩堤、昌洲鄉中洲圩先後潰決，雖經分離封堵，中洲圩至今仍未和攏。

未來10日長江上游迎90毫米降雨

據中央氣象台消息，未來10日長江上游地區將維持強降雨天氣，並將迎來20至90毫米降兩。這使已經險象環生的鄱陽湖水利工程再度面臨更大的挑戰。昨在鄱陽縣主要道路都築有數百米約一人高的防洪堤；而在其南側數百米距離即是鄱陽湖的一條支流昌江。

受鄱陽湖水系暴漲的影響，昌江水位已超過原有沿河堤壩的高度，解放軍東部戰區第71集團軍某部及當地民眾一夜間將數百米堤壩築高將近兩米。「就是這樣，河水還是和堤壩齊平，」當地居民胡先生稱，於縣城馬路上的第二道堤壩，就是為防止昌江北側近400米堤壩出現決口而預設。

珠湖鄉核實低窪處村民

鄱陽縣珠湖鄉是位於鄱陽湖南側與內湖之間的一塊低窪內陸，包括63個自然村，常住人口3萬餘人。14日，該鄉防洪辦發出「珠湖鄉人民緊急轉移通告」，要求以自然村為單位，各村對已登記的住在低窪處的村民重新進行核實，需做到不漏一戶，不少一人。另動員村民投親靠友和轉移到安全地帶，暫無沒地方可以轉移的村民則不要外出，在家做好疏散準備。通告要求各村在接到鄉防汛指揮部轉移通知後，需以鳴鑼示警，村內廣播，和上門通知等方式組織村民有序轉移事先準備的安置地點。

有當地居民稱，該通知是為在鄱陽湖危急時刻，將洪水引流至內湖蓄洪而做好準備。胡先生也稱，「這個地方住了好多村民，不到萬不得已，政府也不會這麼做的。大家也都理解。」他又稱，在接到通知後，很多村民都已經開始收拾家中的物品準備搬離。

（長江水災）