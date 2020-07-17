漢光演習直升機墜落 兩機師殉職

陸軍：迫降避民宅 旋翼轉速過低

中央社報道，台陸軍航空特戰指揮部轄下航空601旅一架編號616的0H-58D戰搜直升機，昨午3時半在戰備操演任務結束返回時，在新竹空軍基地墜落，起火燃燒。機上機師簡任專少校及副機師高嘉隆上尉送院搶救不治。

陸軍601旅旅長少將張台松其後受訪時指出，該直升機起飛後疑引擎轉速過慢，遂採取標準迫降程序；機師為避開民宅，急左轉180度迫降到機場跑道，但過程中因旋翼轉速過低，釀成悲劇。至於同型機是否停飛，張稱會依照飛安標準程序進行，後續演習也正常舉行。陸軍司令部隨後稱，所有OH-58D停飛待檢。這是同類直升機兩年內第三度發生意外。OH-58D直升機由美國貝爾公司生產，台軍採購了39架。

蔡英文致哀 籲軍人打起精神

蔡英文昨在facebook發文向殉職飛行員致哀，稱已指示國防部協助殉職士兵的家屬。她說，在這個令人萬分悲痛的時刻，仍然希望全體台軍打起精神、堅守崗位，更期盼台灣人給台軍最大支持。

另外，此次演習的重頭戲、動員8000兵力的「三軍聯合反登陸作戰」演習昨在台中舉行，蔡英文身穿迷彩軍服，以三軍統帥的身分到場校閱。昨日凌晨，台北松山機場亦舉行「聯合反空降作戰」演練，模擬解放軍奪佔松山機場，V150裝甲車運兵進入防禦陣地，攻擊空降敵軍，隨後應援部隊出動雲豹八輪甲車。