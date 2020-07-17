員工遭美限簽證 華為：武斷不公正

下周訪英國丹麥 美卿：商華為議題

路透社報道，蓬佩奧在記者會上表示，全球電訊公司都應該注意，與華為進行業務往來「就是與侵犯人權者做生意」。他並透露將於下周訪問英國和丹麥，討論中國對全球自由的威脅以及華為議題。對此華為稱「感到失望」，表示華為獨立於中國政府運作，是「私人的、員工所有」的公司，限制其不懈努力為美國和世界各地技術創新做出貢獻的員工的簽證，是不公正和武斷的行動。

另外，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）從周一起訪歐，與法國、德國、荷蘭、意大利和英國等官員就華為問題進行3天會面。法新社報道，奧布萊恩周三稱，歐洲已覺醒到中國帶來的威脅。他又重申有「強有力證據」顯示華為與中共有關聯，美方已將相關證據分享給伙伴國家。歐洲仍有部分國家目前允許華為參與非核心部分5G網絡建設而非全面封殺，奧布萊恩說，「我們關切的是，5G設備很難分得出『核心』與『周邊』的差別界線。」

中國外交部發言人華春瑩昨回應英國封殺華為一事表示，英國政府在華為問題上喪失了寶貴的獨立和自主，作出的決定得不償失。商務部新聞發言人高峰昨亦稱，對於英方背棄自由貿易政策的做法，中方正在進行評估，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

（中美角力）