紐時：華府擬禁中共黨員及家屬赴美 外交部：倘消息屬實感美國可悲

消息：細節未敲定 特朗普或拒簽

《紐約時報》報道，提出上述禁令的總統公告尚在起草階段，參與討論該禁令的包括白宮、國務院和國土安全部官員。禁令可能引用《移民與國籍法》，在操作上類似美國於2017年禁止部分穆斯林國家民眾入境。禁令還將允許政府正式制訂程序，讓官員可在簽證申請面談期間和申請表格上了解申請人有沒有政黨背景。除針對所有中共黨員外，還討論了其他方案，如只限制25名中共中央政治局委員及其家人赴美。報道引述4名消息人士稱，有關細節尚未敲定，總統特朗普或拒絕該禁令。

中共9200萬黨員 美國難知身分

報道指出，禁令在實際執行上有問題，如美國政府要確認中共黨員身分、阻止其入境或驅逐已在美黨員都有困難。中共現有9200萬黨員，2018年有近300萬中國公民赴美旅行，由於新冠疫情和旅行禁令，目前中國赴美人數已大幅下降，但美國政府對這批入境者中的大部分人是否擁有黨員身分一無所知。據政府內部估計，倘將中共黨員及其家屬計算在內，該禁令可能會禁止多達2.7億人赴美。

外交部發言人華春瑩昨表示，「不管美方的這些言論是真的還是假的，我們無從核實，如果該報道屬實，這是非常讓人可悲的。美國作為世界上最強大的國家，它還剩下什麼？它還想給世界留下什麼樣的印象？」她說，希望美國不要再做這種有違和不尊重國際關係基本準則，也無助於維護其自身大國形象、信譽、地位的事情。

《紐時》引述華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）中國研究學者白明（Jude Blanchette）稱，「中共的絕大多數成員不參與或投入到北京的決策中，因此對整個黨派制裁就像是中國因為對特朗普的不滿而制裁所有共和黨人。」他認為，禁令會激怒中國，因為這是以中國1/5人口為目標的有罪指控。

時殷弘：禁令目標顛覆共產黨統治

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘對本報表示，「除非特朗普瘋了」，才會下此可能引起上億人仇恨的禁令。他表示，禁令目標很清楚是要「顛覆中國共產黨的統治」。他認為此舉「不可能」，但「大體上」具可操作性，例如在簽證申請表格上加一項政治面貌（政黨背景）的內容，倘申請者隱瞞黨員身分被發現，懲罰可能不輕。時殷弘拒絕評估中方會採取什麼反制行動，又認為報道只是「捕風捉影」。

過去一年，美國已對多類中國公民實施簽證限制，包括制裁涉疆問題的中國官員、驅逐中國官媒的駐美記者，今年5月亦取消了有解放軍院校背景的中國研究生或以上級別學生的簽證。

（綜合報道）

（中美角力）

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