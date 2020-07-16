特朗普稱說服多國停用華為 北京：讓世人看清美挑撥威逼

英官員稱基於網安中心評估

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）對英國天空電視（Sky News）表示，特朗普並未直接影響英國禁用華為的決定，稱禁用華為是基於國家網絡安全中心的技術評估，以讓英國未來擁有最佳5G系統。路透社稍早報道，特朗普周二在白宮的新聞發布會上回應「英國禁用華為」一事稱，「我們勸說了很多國家不要使用華為，大部分情况是我去勸的，因為我們認為華為是一個巨大安全風險」，又強調向這些國家提及「如果想和美國做生意，不要使用華為」。

中方：將以必要手段維護中企權益

中國外交部發言人華春瑩昨表示，英方在無證據條件下配合美國歧視、排除中國企業，嚴重衝擊中英合作的互信基礎，中方對此強烈反對。她強調將嚴肅評估事件，採取必要手段維護中企的合法權益。

對於特朗普的說法，華春瑩回應道，這只能再次證明禁用華為的決定與國家安全無關，而是高度政治化的操弄，也再次讓世人看清，到處恐嚇、威脅、挑撥威逼的不是中國，是美國。

另外，美國周一發聲明否定中國在南海的領土主張後，美國海軍驅逐艦「拉爾夫·約翰遜」號（USS Ralph Johnson）周二闖入南沙華陽島和永暑島12海里海域。美國太平洋艦隊當日在其官網上發布消息稱，航行是維護合法使用海洋的權利和自由。