深圳樓市8招加辣 落戶3年方能買 需連續交稅36個月 專家料半年內跌價5%

據深圳住建局消息，有關措施包括調整限購年限、完善差別化住房信貸、發揮稅收調控作用、細化普通住房標準、加強熱點樓盤銷售管理、推行房屋抵押合同網簽管理、促進二手住房交易信息公開，以及嚴厲打擊房地產市場違法違規行為（見表）。

昔落戶即可買 引進人才致炒樓盛行

按《通知》規定，除落戶深圳滿3年並連續繳稅3年等才能買樓外，非深戶居民家庭或人士續按此前規定，需在深圳連繳5年及以上個稅或社保才能買樓。過往，只要落戶深圳即可買樓，而深圳人才引進政策近年不斷放寬，造成落戶門檻低，亦令落戶炒樓盛行。

在信貸方面，對在深圳無按揭的首置家庭，續採七成按揭，首期最低三成政策；對無房但有按揭紀錄，普通住房首期不低於五成，非普通住房首期不低於六成；對已擁一套住房的，購第二套普通住房首期則要七成，非普通住房不低於八成。內地的普通住房是指單套建築面積在140平方米（約1506平方呎）或以下用作居住的房屋；非普通住房是指建築面積較大或用作商業用途的房屋，如別墅、高級公寓。兩者在交易稅費和貸款方面有較大差異。

深圳住建局表示今年4月以來，深圳樓市交易活躍，二手樓價格上漲過快，部分熱門區域熱門樓盤出現新樓搶購、二手樓掛牌價虛高等現象。深圳中原地產董事總經理鄭叔倫稱，深圳樓市於今年首季度受疫情壓抑，二季度需求集中釋放，但由於新樓供應持續低迷，部分需求流向二手市場。6月深圳二手樓網上簽約逾萬宗，為2016年4月以來新高，同時有逾半二手樓掛牌業主漲價。

樓價「疫後」急升 增幅遠超京滬

內地樓市研究網站「諸葛找房」顯示，今年上半年深圳二手樓成交4.3萬多套，累計同比增幅達39.9%，高於北京（-5.8%）和上海（-8.4%）。樓市價格在疫後明顯上漲，截至6月，深圳二手房市場均價約為每平方米6.96萬元人民幣（每平方呎約6474港元），上半年累計同比增加8%。

中原地產首席分析師張大偉表示，深圳是全國最近一輪樓市上漲的「領頭羊」，且存在較濃投資炒作氣氛，新政策將打擊投資投機需求，預計部分投資客可能開始離場，成交量於7至8月起會迅速萎縮，未來半年樓價或跌5%左右。