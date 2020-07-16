鄱陽湖水面再擴大 東部戰區萬兵馳援

65萬人需轉移 經濟損失117.6億

國家衛星氣象中心主任楊軍昨日介紹，最新監測結果顯示，周一6時，鄱陽湖主體及附近水域面積達4403平方公里，較7月2日和8日分別擴大549平方公里和197平方公里，為10年來最大。澎湃新聞報道，楊軍建議繼續巡查鄱陽湖周邊圩堤，加強圩堤除險和群眾轉移安置工作，鄱陽湖周邊需要加強排除險情。

南昌上饒九江等地現超歷史洪水

江西省水利廳防汛救災工作新聞發布會昨亦表示，當前江西省正處防汛I級應急響應的關鍵時期，南昌、上饒、九江等地都出現超歷史洪水，長江幹流、鄱陽湖區及其他圩堤汛情超警長度達2491公里，出現管涌（壩身或壩基內的土壤顆粒被滲流帶走的現象）、滲漏、跌窩（局部塌洞）等各類險情達945處，部分地段出現漫堤、潰壩。

自11日始，東部戰區陸軍71、72、73集團軍已派出近萬名士兵赴九江市、鄱陽縣、銅陵市等抗洪。周一晚上，正在景德鎮調研的江西省委書記劉奇指出，根據預報預警，江西雨情汛情依然嚴峻，全省上下尤其是濱湖沿長江地區要採取有效措施，盡力保障民眾生命財產安全。

（長江水災）