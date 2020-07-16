村民稱早示警 斥人禍大於天災

永修縣愛群村的王先生稱，1998年發大水時，三角聯圩也發生過崩堤，後來政府將全段大堤提升將近兩米，記者昨在三角聯圩見到，水位距堤頂約一米多，有的地方甚至只有半米左右。王先生說，「從現在水情看，這次大水大過98年。」

崩堤地段位於兩地交界處

發生崩堤的地方位於南昌新建區熊家咀，堤外的螞蟻河是鄱陽湖水系修水的一條支流。當地村民介紹，螞蟻河往年水量並不大，但受鄱陽湖水系的影響，已經變成大河。12日，洪水將堤壩沖出20多米的決口，並在48小時內擴大到200多米。

村民質疑守堤不力遭放棄

永修縣多個被淹村莊的村民稱，三角聯圩在行政管理上分屬南昌新建和九江永修，事發當日已有養鴨人發現管涌，卻最終未及處理釀成大禍。在當地村民的微信群中流傳一段7秒的短片，片段中一個類似河堤的地方出現管涌。災民又認為潰堤問題在於新建區，「他們肯定沒有人守着大堤，你像我們這邊都是24小時值守，那麼碗口大的管涌還堵不上？肯定是他們沒有去堵。」五星村的戴先生也認為三角聯圩属新建的地只有2000多畝，屬於永修的有5萬多畝，「肯定是他們那邊放棄了，認為不值得為2000多畝地牽扯那麼多精力。」

不久前，江西省防汛抗旱指揮部向南昌、九江等地發出《關於切實做好單退圩堤運用的通知》，要求在高水位下，圩堤出現決口不該封堵而應盡量用於行洪續洪，永修災民認為決堤是為保更大利益而有意為之。

不過縣政府一名負責人向本報稱，單退圩堤（用於農田防洪堤）是指低水位時可堤內種糧食養家禽，高水位時可堤內蓄洪的圩堤。三角聯圩有十幾個村落數萬人居住，並非單退圩堤，也不是行洪蓄洪區。他又稱不清楚決口是否由於管涌未及時封堵造成。

工作人員稱7‧18決口可合攏

目前決口封堵工程已進行兩日，但目睹決口仍有150米寬。江西水建集團出動數十輛卡車，不停運送石料。由於堤面狹窄，車輛行駛緩慢，工程效率亦低。現場工作人員稱，預計工期是5日，18日應可合攏。

（長江水災）