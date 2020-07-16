崩堤淹村 九江災民划船撈家當 洪水損失重疫情阻打工 生活雪上加霜

由於沒有船，永修縣五星村的戴先生只能站在距離自己家200米的堤壩上「望洋興嘆」。他指着村內仍被水淹沒的房屋稱，「你看那邊，本來都是兩層的小樓，現在只露出水面一層。另外一層在水底淹掉了」。回憶起周日那晚崩堤時的情景，戴稱自己知道消息後就跑上大堤，除身上衣服外別無長物。

賑災糧僅麵包公仔麵 農民「轉行」捕魚

與戴先生同村同姓的3兄弟，在距離戴先生不遠處，耐心撿取掛在魚網上的魚，這是他們剛划着木船打回來的魚穫。見到記者拍照，幾兄弟顯得有點不好意思，說洪水淹掉了家中糧食，雖然村內有愛心人士捐助的物資，但連吃了幾天麵包和公仔麵，總想弄點飯菜吃。「實在沒有辦法啦，我們的田被淹掉了，農民只能當漁民了。」3兄弟稱，打魚的木船是1998年洪水後就備下來，「沒想到22年了，真的派上用場」。

永修縣另一個村子淦坊村，也是三角圩堤潰壩後被徹底淹掉的村落。昨日村民周先生正與表弟在村中「河道」裏打撈被洪水從自家商店裏冲出的貨物。「現在也沒有辦法全撈起來。要先找繩子繫上，別被水再冲跑了。」周先生的表弟指着被綁在村頭廣場電線杆上隨水起伏的雪櫃說：「現在只搶出來一點貨，絕大多數都冲跑了，還有一些在家裏二樓也暫時弄不出來。」

開士多需3年復蘇 村民：每戶失數萬至上百萬

記者乘船進入村內，發現村民家中的二樓也已被水浸泡，部分新裝修房屋的木質地板全部翹起。水面上漂滿牀架、門板、煤氣罐等雜物。對於損失，周先生說全村每戶居民從幾萬到上百萬（人民幣，下同）不等，「村裏有的只種田，可能就損失少點，但是還有承包魚塘的，像我們開小賣舖（士多）的，至少損失十幾萬，如今在疫情這種狀况下，至少要3年才能掙回來」。

慶幸政府及時通知 村支書：有人就有希望

比淦坊村更先受洪水衝擊的是白沙村，村民將從村內搶救出來的物資，放置在堤壩邊上，用防水布蓋好。村支書鄧老伯背對着幾桶剛搶救出來的花生油，面對大水嘆氣；他說這場大水造成永修縣3個鄉的14個村全數受災；所有的農戶、漁戶都面臨絕收。他說，加上現在是疫情期間，外出打工機會本已減少，不知未來怎辦。但是他稱慶幸政府部門能及時通知所有人撤離，亦有盡快安置民眾。「只要有人在，其他的總會有希望。」

明報記者 鄭海龍 江西報道

（長江水災）

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