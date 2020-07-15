美發聲明 首度反對中國南海主權 外交部批違諾插手損地區穩定

指九段線無依據 蓬佩奧：不容當海洋帝國

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（13日）發聲明稱，中國對南海大部分區域近海資源的主張完全非法，中方自2009年正式提出「九段線」以來，未能提出清楚法律依據，又表明認同荷蘭海牙常設仲裁庭2016年的裁決。蓬佩奧強調，世界將不允許北京將南海當成自己的海洋帝國，美國與東南亞盟國及合作伙伴站在一起，維護其對離岸資源的主權。美國過去雖曾批評中國在南海的主權聲索，但這是美方首次正式反對北京特定主張。

美方強調，美濟礁與仁愛礁屬於菲律賓主權與管轄範圍，北京不具任何合法主權或海權主張；美國也反對中共在南沙群島12海里外水域，及越南外海萬安灘、馬來西亞外海南康暗沙與北康暗沙（Luconia Shoals）、文萊專屬經濟海域（EEZ）及印尼外海大納土納島附近水域主張權利。美方還在聲明中反對中國對曾母暗沙聲索主權，稱曾母暗沙完全淹沒在水下，依據國際法任何國家不得提出主權聲索，且其離馬來西亞僅50海里，但距離中國海岸有1000海里。

中國外交部發言人趙立堅昨表示，中國從不謀求在南海建立海洋大國，始終平等對待南海周邊國家，致力與直接相關主權國家通過談判磋商，解決領土和管轄權爭議。他批評美國，作為域外國家，頻繁派遣大規模先進軍艦軍機在南海大搞軍事化，是破壞區域和平穩定的麻煩製造者，敦促美方停止在南海問題上製造事端。

華春瑩：1948年早發布有間斷線南海地圖

外交部另一發言人華春瑩昨在Twitter反駁美方說法，指出南海九段線並非「在2009年提出」。中國政府最早在1948年就發布了首張帶有間斷線的南海地圖，並為歷屆政府所繼承，其他聲索國並沒有對此提出質疑。中國駐美使館發言人亦發聲明稱，美國不是南海爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，自己未批准《聯合國海洋法公約》，卻拿海洋法說事。台灣外交部昨亦表示，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利。

專家：特朗普營造對華強硬形象

南京大學國際關係研究院院長、中國南海研究協同創新中心執行主任朱鋒對本報表示，華府聲明是對南海政策「歷史性的倒退」，美國從一個主張對南海問題不發表立場的非當事國，演變成想成為南海的仲裁者、決定者，在行動上一步步政治化和軍事化，其本質是對中國的進一步打壓。

朱鋒指出，特朗普政府此舉一方面是為選舉營造對華強硬形象，一方面藉此掩蓋在新冠疫情上的責任。中美雙方在南海擦槍走火的可能性應聲增加；不過，他認為目前中方雖嚴厲駁斥，在行動上料仍保持穩定，不會採取激化態勢行為。

綜合報道

（中美角力）