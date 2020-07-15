稱遭清華革職 許章潤不追究

本報曾報道，警方帶走許章潤時，對其家屬稱其涉嫌「嫖娼」，但至今未公布拘押理由。四川成都青羊區公安分局上周四（9日）在微博發出一則警情通報，稱上月破獲一宗自去年開始的組織賣淫案，點名的涉案者包括「許××」，有網民懷疑這就是許章潤。

被指「道德敗壞」

香港電台引述許章潤稱，清華以「道德敗壞」為由將其革除教職和開除公職，他不會就此追究校方，會承受一切懲罰，對將來亦未有任何打算。本報向許章潤查詢，截至發稿前未獲回覆。清華法學院網站的教師列表則仍有許章潤的資料。

外界普遍質疑，許章潤被帶走的真正原因或與他一再批評中國時政引起當局震怒有關。2018年，許發表〈我們當下的恐懼與期待〉一文，批評中國政治、社會倒退，以不點名的方式批評國家主席習近平獨攬大權，在海內外引起極大反響。去年3月，清華啟動調查，並將許停職，此舉引發民間反彈，清華數百名校友以及美、澳、法等國學者聯署公開信，促清華讓許復職。

許章潤最新的文章最近集結成書《戊戌六章》，上月底在美國出版。英國廣播公司（BBC）中文網引述許的友人表示，今次被拘押或與新書有關，該書原計劃今年在香港出版，但遭到阻撓。