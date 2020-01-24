崩堤200米水淹村 開放學校臨時安置 九江災民：什麼都沒了

決口合攏工程已啟動

三角鄉五星村是緊鄰修水的一條自然村，這條連接鄱陽湖的河流，水位不斷上漲，造成三角聯圩突然決堤。回想12日晚突如其來的決堤，淦女士一家仍然心有餘悸，她的丈夫戴先生說：「當時我正準備冲涼，突然我老婆說村裏在微信通知說三角圩垮了，叫我們趕緊跑。當時我還不相信，回過神後，即拉着家裏的老小就趕緊往外面高處跑。」因為事發突然，他們來不及收拾任何財物，老幼一家六口甚至連衣服都沒帶。

半夜得知決堤 村民一家往高處跑

官方通報稱，當晚三角聯圩決口最初只有20多米，後擴大至200多米，縣防汛指揮部組織各級幹部、公安、消防、武警、民兵應急分隊和各級志願服務隊、志願者等800多人，漏夜緊急轉移民眾23411人，沒有出現人員傷亡情况。官方稱對轉移的民眾，除投親靠友、到縣城家中居住的人員外，全部安排到縣城湖東學校集中安置點安置。淦女士一家得知官方通報後，住進了集中安置點。

來不及收拾財物 憂以後生活

劫後餘生的淦女士已要為未來生計而擔憂。作為村內建檔立卡的貧困戶，淦女士的丈夫腰腿有殘疾，普通行走也需要攙扶，家中還有3名幼子和80歲老母，突如其來的大水不僅衝垮了堤壩，也衝垮了這個家庭原本勉強支撐起來的生活，「我們什麼都沒有了，家裏的糧食都泡了，這叫我們以後怎麼生活啊」，淦女士拭淚說道。

但戴先生相對樂觀一些，認為當局在集中安置點準備完備，「住得比在家舒服，唯一的缺點是不能洗澡。」在湖東學校的教學樓前，昨日仍有大量民間救援團體在運送物資，從礦泉水、即食麵、麵包，到西瓜、紙巾和衣服。一名陳姓志願者對記者說，到安置點報名的村民暫住在已經清空的教室。他們主要負責送餐到教室。

救援團體送物資 受災者：安置點完備

湖東學校共向災民開放了6座教學樓。民政部門則根據災民需要發放摺疊床和毛氈供災民休息，還在每個教室外面放置一台可以加熱的飲水機，並在每個樓層貼有集中安置點的管理規定，包括禁止使用電器。

另外，當地發起了為災民募捐的行動，捐出的衣服集中在安置點裏，由災民按需要領取；湖東學校的學生們亦組織起來做義工，幫助搬運物資。根據三角鄉防汛應急救援指揮部安置組副組長江立平稱，截至13日下午4時，安置點已集中安置三角鄉受災居民2033人，而現場志願者昨稱，目前安置居民已近2500人。

明報記者 鄭海龍 江西報道

（長江水災）

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