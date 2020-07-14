台漢光演習登場 模擬避解放軍進攻

中央社引述台軍方媒體報道，依據往例，漢光演習的第一天着重於戰力防護與戰力保存，駐守在台灣西部的各式戰機轉場至花蓮佳山基地等地，停泊在軍港內的各式軍艦也緊急出港，赴指定地點集結備戰。

去年成立聯合兵種營首演練

台灣軍方人士指出，此次漢光演習作戰指導，大致可分為昨日的戰力防護及保存，14日、15日的濱海決勝，以及16日、17日的灘岸殲敵。這次漢光特別之處，在於去年剛成立的聯合兵種營首次投入演練、睽違13年的劍龍級潛艇戰雷驗證、三大特勤隊（憲兵、海巡、警政）首次反劫持聯合演練，以及後備軍人16日將在台中甲南海灘反登陸演練中火炮試射。

濱海決勝能力部分，規劃於東南海、空域，採「移地借景」、「仿真實戰」方式，由台海軍整合並統一指揮三軍兵、火力、防空部隊、資通電軍及海巡等戰力，包括升級的F-16V戰機及沱江艦等新式武器，發揮「重層攔截、連續打擊」效能，實際驗證三軍聯合火力打擊能力。

至於統合灘岸殲敵能量，此次置重點於驗證第五作戰區防衛作戰任務，驗證新編成的「聯合兵種營」，於台中的甲南海灘實施泊、灘、岸聯合反登陸作戰「實兵、實彈」操演，以展現聯兵營可獨立進行聯合作戰指管與兵、火力整合的戰力組建效能。